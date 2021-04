Regardez Bill Murray réagir à ces mini-bouffées de séjour dans Ghostbusters: Afterlife

Bill Murray a eu la réaction parfaite en voyant les mini Stay-Puft Marshmallow Men de Ghostbusters: l’au-delà pour la première fois. Le clip mettant en vedette les espiègles petits Mini-Pufts est sorti plus tôt ce mois-ci et a reçu des réactions mitigées de longue date. chasseurs de fantômes Ventilateurs. La plupart des critiques tournaient autour des petits gars qui se tuaient apparemment pour faire des S’mores devant le personnage de M. Grooberson de Paul Rudd, bien que la majorité des fans semblent avoir vraiment apprécié le bref clip. Il semble que Murray soit un assez grand fan des Mini-Pufts, grâce à une nouvelle vidéo de Sony Pictures.

Original chasseurs de fantômes le réalisateur Ivan Reitman apparaît dans une nouvelle vidéo faisant la promotion de Ghostbusters: l’au-delà avec Bill Murray, où il montre le clip Mini Stay-Puft. Murray n’avait pas vu le clip susmentionné, mais il était clairement ravi de ce qu’il a vu, riant avec un immense sourire rayonnant sur son visage tout le temps. Après le clip, Murray dit à Reitman: « Ça a l’air bien. Ça a la sensation, n’est-ce pas? » Jason Reitman a soutenu que sa suite est une lettre d’amour à l’original depuis le début, et il semble qu’il ait atteint une partie de cet objectif avec les Mini-Pufts.

Bill Murray a résisté à un chasseurs de fantômes suite depuis des décennies, mais on peut facilement voir qu’il est assez satisfait de ce que Jason Reitman a proposé Ghostbusters: l’au-delà, ce qui explique probablement pourquoi il a accepté de participer cette fois-ci. Le prochain film est présenté comme la suite appropriée que les fans attendent depuis des années. Regarder la réaction de Murray à la surprise des Mini-Pufts passionnera certainement beaucoup de gens à l’idée de voir Ghostbusters: l’au-delà dans les salles plus tard cette année.

Original chasseurs de fantômes La star Ernie Hudson a également accepté de revenir pour Jason Reitman Ghostbusters: l’au-delà et il a récemment révélé qu’il avait vu la coupe terminée. L’acteur a posté une image de lui-même avec Reitman et ils ont tous les deux de grands sourires sur leurs visages. Hudson a sous-titré l’image avec: « Oui, le sourire sur cette image est authentique. #Ghostbustersafterlife est si bon que j’étais sans voix! » La critique de Hudson intervient après qu’il ait été révélé qu’une première coupe du film avait fait pleurer Ivan Reitman. Quant à savoir si les fans ressentiront ou non la même chose, cela n’est pas clair pour le moment, mais le studio fait certainement du bon travail en suscitant l’enthousiasme.

Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts sont tous revenus pour jouer dans Ghostbusters: l’au-delà, aux côtés des nouveaux arrivants, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. Murray avait précédemment fait l’éloge de l’histoire de Jason Reitman, notant qu’il avait une relation étroite avec le film original, affirmant même que la sensation était beaucoup plus proche que la suite originale. Nous avons encore une assez bonne attente avant que le film ne sort en salles, mais nous finirons probablement par voir une quantité décente de séquences dans les mois à venir. Pendant que nous attendons, vous pouvez consulter la réaction de Bill Murray aux Mini-Pufts ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Sony Pictures Compte.

Oui, le sourire sur cette image est authentique. #Ghostbustersafterlife est si bon, que j’étais sans voix!@JasonReitmanhttps://t.co/Leiqu5UkjCpic.twitter.com/K4kSJJfkoc – Ernie Hudson (@Ernie_Hudson) 19 avril 2021

Sujets: Ghostbusters 2020, Ghostbusters