Henry Cavill est à nouveau tendance : quelle en est la raison ?

Couverture douce Henry-Cavill, légère en flanelle, adaptée pour les adultes et les enfants. La chaleur est adaptée pour les canapé-lits de 152,4 x 127,7 cm

Description du motif: impression pleine forme, impression unilatérale. En outre, la couverture prend également en charge des motifs exquis personnalisés, vous aimez n'importe quelle image, il suffit de nous envoyer les détails par e-mail. Description du matériau : tissu en flanelle anti-boulochage, plus confortable et chaud. Convient pour toutes les saisons. Performance du produit : nos couvertures ont un effet velouté, sont légères, durables, pliables et compactes. Il est très doux et agréable au toucher. Complètement anti-plis, toucher doux, anti-boulochage, anti-rides, anti-allergique, ne perd pas ses poils. Idéal pour les personnes sujettes aux allergies et à l'asthme Scénarios applicables : la couche extérieure est faite de tissus super doux de haute qualité, et la couche intérieure est blanche. Convient pour le lit, le canapé, le camping, le cinéma froid ou les voyages. Le cadeau idéal pour la famille et les amis. Remarque spéciale : l'effet montré sur cette photo sert uniquement de référence, l'effet final est sujet au produit réel. En raison des différentes méthodes de mesure, une marge d'erreur de 2 à 4 cm est normale. Conseils : une zone d'impression sur le côté. Taille de l'image : 4111 x 5134 px