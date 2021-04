Michael Landon: 10 choses sur l’acteur qui a joué Charles Ingalls dans «La famille Ingalls»

Après environ neuf ans à l’antenne, « La famille Ingalls » (“Little House on the Prairie”, en su idioma original) llegó a su fin en marzo de 1983 dejando conmovidos a todos los que siguieron esta historia, que fue retransmitida innumerables veces a nivel internacional, marcando a muchas generaciones que la convirtieron en su préférée.

Cette série classique, qui est l’adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder, qui raconte à quoi ressemble la vie à la frontière ouest et nord de l’Amérique du Nord du XIXe siècle, a été dirigée et produite par Michael Landon, qui était également le protagoniste jouant Charles Ingalls.

Parce que cet acteur, écrivain, réalisateur et producteur américain a gagné l’affection du public pour sa performance à travers toutes les saisons, voici 10 choses à savoir sur lui, né le 31 octobre 1936 et ayant cessé d’exister le 1er juillet 1991 .

Il est connu pour ses rôles de Little Joe Cartwright dans Bonanza (1959-1973), Charles Ingalls dans Little House on the Prairie (1974-1983) et Jonathan Smith dans Highway to Heaven (1984-1989). (Photo: NBC)

1. JE VEUX ÊTRE UN ATHLÈTE EXCEPTIONNEL

Après avoir terminé le lycée, en 1954, Landon a déménagé de la côte est des États-Unis en Californie, après avoir obtenu une bourse d’athlétisme à l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA), en raison de ses bonnes performances au lancement. il rêvait donc de devenir un athlète hors pair, mais ses efforts pour égaliser ses records l’ont amené à souffrir d’ecchymoses et de blessures graves qui l’ont définitivement éloigné de cette discipline.

2. DEVIENT ACTEUR PAR ACCIDENT

Un jour, Michael Landon déchargeait des trains de marchandises dans un entrepôt lorsqu’un de ses collègues, qui aspirait à devenir acteur, lui a demandé de le soutenir lors d’une audition. Il n’a pas hésité et a accompagné son ami dans une scène où ils ont tous les deux joué. Comme prévu, ils ont joué et à la fin, il est entré dans une école de théâtre et son collègue ne l’a pas fait.

Michael Landon n’avait pas l’intention de devenir acteur. (Photo: NBC)

3. OBTENEZ VOTRE NOM D’ART DANS LE RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Son vrai nom était Eugène Maurice Orowitz, mais lorsqu’il est entré dans le monde du théâtre, il a décidé de le changer comme il lui avait été conseillé. Alors un jour, il a pris l’annuaire téléphonique, sur les pages blanches, et en a choisi une parmi tant d’autres. Michael Landon est celui qu’il a choisi et pour qui nous le connaissons tous.

4. SAUVEZ LA VIE DE VOTRE MÈRE EN TANT QU’ENFANT

Pendant son enfance, Landon craignait constamment que sa mère essaie de se suicider. Lors de vacances à la plage en famille, sa mère a tenté de se noyer, mais il l’a sauvée. En raison de ses tentatives pour la sauver, Michael a fini par vomir, ce dont il se souvient comme étant la pire expérience.

Michael Landon et Melissa Gilbert étaient père et fille dans «The Ingalls Family», une série où ils ont développé une connexion très spéciale. (Photo: NBC)

5. IL A SOUFFRÉ DE NEUROSE NOCTURNE

La surcharge de stress due aux tentatives de suicide constantes de sa mère a nui à sa santé, la faisant souffrir du problème de l’enfance de l’énurésie nocturne (miction involontaire pendant le sommeil). Comme sa mère ne comprenait pas, elle a accroché les draps humides sur sa fenêtre pour que tout le monde puisse les voir. Cela a été documenté dans la biographie non autorisée «Michael Landon: son triomphe et sa tragédie».

6. LIBÉRÉ UN SEUL

En 1957, Candlelight Records sort un single de Michael Landon « Gimme a Little Kiss (Will » Ya « Huh) » / « Be Patient With Me » à son apogée pour son rôle dans le film « I Was a Teenage Werewolf ». Certaines gravures montrent l’artiste crédité comme le «Teenage Werewolf». En 1962, les faces A et B de l’album ont été rééditées sur le label Fono-Graf qui comprenait une couverture pour le rôle de Landon dans « Bonanza ». En 1964, RCA Victor Records sort un autre single de Landon, « Linda Is Lonesome » / « Without You ».

Michael Landon a joué Charles Ingalls, l’un des protagonistes de la série ancienne « Petite maison dans la prairie ». (Photo: NBC)

7. CHUCK NORRIS LUI APPRENDRA LE KARATÉ

Une autre des activités que Landon pratiquait dans sa jeunesse était le karaté, ayant comme professeur, à l’envie de beaucoup, le célèbre acteur américain Chuck Norris, qui était un champion du monde de Tang soo do, un art martial traditionnel coréen moderne.

8. DE TRES JEUNE J’AI AVOIR LES CHEVEUX GRIS

À l’âge de 20 ans, les cheveux de Michael Landon sont devenus gris, c’est pourquoi il a commencé à utiliser des colorants pour les assombrir, mais comme ces produits donnaient à ses cheveux une lueur violette dans certaines scènes sous un soleil intense, il a choisi de demander l’aide d’un professionnel.

Landon est apparu 22 fois sur la couverture de TV Guide, juste derrière Lucille Ball. (Photo: NBC)

9. L’IDÉE DE DÉTRUIRE L’ENSEMBLE «LA FAMILIA INGALLS» ÉTAIT SON

Après que Michael Landon ait appris de Melissa Gilbert et non des directeurs de la chaîne que « The Ingalls Family » avait été annulé, il est devenu tellement enragé qu’il a voulu mettre fin à tout cela. C’est ainsi qu’il lui vint à l’esprit de faire sauter le plateau. La seule structure qui était restée debout était l’église, bien que certaines pièces manquaient dans le mur à cause de l’explosion du restaurant Oleson’s Mercantile et Nellie’s. « Je suppose que Mike n’avait pas les couilles pour faire sauter », a déclaré l’actrice qui jouait Laura Ingalls dans ses mémoires.

10. TERMINÉ AVEC LE VISAGE DÉFIGURÉ

À l’âge de 16 ans, il a participé à une course de moto, quelque chose qui l’a rempli d’adrénaline, mais pendant la compétition, il a eu un accident qui l’a laissé le visage pratiquement défiguré. Les chirurgiens ont réussi à reconstruire ses traits.

L’acteur, écrivain, producteur et réalisateur américain est décédé à l’âge de 54 ans, près de trois mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

UNE DE PLUS … FAIT APPARAÎTRE SA FILLE DANS SA SÉRIE

À la fin de «Highway to Heaven», dans le chapitre «Joyeux Noël de grand-père», Landon a fait apparaître sa fille Jennifer avec une chorale d’enfants, elle était la fille angélique principale. C’était ses débuts d’actrice.