Quelle est la valeur nette totale de Harry Styles

Le protagoniste de Don’t Worry Darling est le propriétaire d’une fortune extraordinaire. Connaître le nombre exact ici!

© GettyHarry Styles à la présentation de My Policeman.

La fortune des célébrités peut être incalculable, surtout lorsqu’il s’agit d’artistes comme Harry Styles. C’est que la célébrité britannique ne se consacre pas qu’à la musique, mais est en pleine croissance dans l’industrie cinématographique. La semaine prochaine, en effet, il sortira Ne t’inquiète pas chérie, le film réalisé par Olivia Wilde dans lequel elle accompagne Florence Pugh. Tubes, longs métrages, publicités et concerts… De combien d’argent dispose l’ancien One Direction ?

Bien qu’adolescent, il ait commencé à travailler dans une boulangerie située à Holmes Chapel, Cheshire, au Royaume-Uni, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne une véritable star. Après son audition en Le facteur X, faisait partie de l’un des groupes de garçons les plus célèbres de la dernière décennie avec Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne et Zayn Malik. Ce premier contrat de Simon Cowell en tant que directeur du disque de Syco Records, était d’environ 2 millions de livres sterling.

Ce ne serait que le début : après la scission de One Direction en 2015, Styles a rapidement lancé sa carrière solo. Avec son premier album, intitulé Harry Stylesa eu des succès comme Signe des temps qui lui a permis d’effectuer un tour du monde. Le succès se poursuit avec ligne fineson deuxième travail en studio qui lui a permis de sonner à l’international avec des thèmes musicaux tels que Sucre de pastèque, doré Soit t’adore.

De plus, cette année, il a présenté La maison d’Harry, son troisième album, avec lequel il a réussi à reprendre ses concerts après une courte pause due à la pandémie de coronavirus. Mais ce n’était pas le seul obstacle à poursuivre son travail de musicien, puisqu’il s’est aussi aventuré dans la comédie pour surprendre ses fans. Après une participation à dunkerquede Christopher Nolan, et une scène post-générique dans Éternelsde Marvel, a rapidement trouvé de nouveaux rôles.

c’est comme ça que c’est venu Ne t’inquiète pas chérie, qui aura sa première officielle dans les salles la semaine prochaine et montrera un côté dramatique jusqu’alors inconnu. Ce n’est pas tout! va bientôt lancer mon policier sur Prime Video, aux côtés d’Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson et Rupert Everett.

+ De combien d’argent Harry Styles dispose-t-il ?

En plus de son travail artistique, Harry Styles possède sa propre marque de produits de beauté appelée location. En additionnant tous ces revenus, comme le rapporte le Sunday Times Rich, la valeur nette estimée du chanteur et acteur britannique est de 100 millions de livres sterling. En 2020, sa fortune était d’environ 63 millions de livres sterling, et en 2021, ce chiffre est passé à 75 millions de livres sterling.

