Timothée Chalamet partage son premier regard en tant que Willy Wonka : « Le suspense est terrible »

Timothée Chalamet vient de donner aux fans un premier aperçu de son rôle de Willy Wonka !

Dimanche, Chalamet a partagé une photo de lui sur le tournage du prochain film musical « Wonka » dans la silhouette classique de Willy Wonka portant une veste en velours violet, une écharpe à motifs et un haut marron chaud pour compléter le look.

« Le suspense est terrible, j’espère qu’il va durer… 🏭WONKA🍫 », a légendé l’acteur sur Instagram.

Le joueur de 25 ans a envoyé les fans dans une frénésie alors qu’ils réagissaient au premier aperçu du jeune acteur assumant un rôle aussi emblématique.

« JE N’AI JAMAIS ÉTÉ AUSSI EXCITÉ POUR RIEN », a écrit un fan.

Un autre a écrit: « OMG TIMOTHEE WONKA, JE SUIS TELLEMENT EXCITÉ. »

Même certains des amis célèbres de l’acteur sont entrés dans l’action, inondant la section des commentaires de notes d’encouragement et d’excitation pour Chalamet.

« Absolument », a commenté Zendaya.

Kiernan Shipka a simplement écrit : « OH MON DIEU ».

« Tout à propos de ce x », a ajouté Rebel Wilson.

Il a été annoncé en mai que Chalamet remplirait un rôle autrefois tenu par Gene Wilder dans le film de 1971 « Willy Wonka et la chocolaterie » et Johnny Depp dans le film de 2005 « Charlie et la chocolaterie ».

« Wonka » servira de préquelle au classique de 1964 Road Dahl, « Willy Wonka et la chocolaterie ». Le film sera une comédie musicale basée sur les débuts de Wonka, approfondissant l’histoire et l’éducation du mystérieux chocolatier.

Chalamet et Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka. Michael Kovac / Silver Screen Collection / Getty Images

Une grande partie de l’intrigue est encore secrète pour la production de Warner Bros., mais les représentants de Chalamet ont confirmé qu’il chanterait et danserait dans « Wonka ». Paul King dirigera le prochain film, qui devrait sortir en salles le 17 mars 2023.

En attendant, Chalamet a eu les mains pleines avec d’autres projets. L’acteur a co-organisé le Met Gala du mois dernier aux côtés de la poétesse Amanda Gorman pour une soirée remplie de stars.

L’un de ses nombreux projets à venir comprend le film Netflix Netflix « Don’t Look Up ». La bande-annonce du film est sortie début septembre, donnant aux fans un aperçu de la comédie apocalyptique avec un casting de stars, dont Chalamet, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio et Jonah Hill.

Ce mois-ci, le remake très attendu de « Dune » sortira en salles aux États-Unis, insufflant une nouvelle vie au classique de science-fiction basé sur le roman de 1965 du même nom de Frank Herbert. Le film, qui a déjà fait ses débuts en Europe, a rapporté plus de 100 millions de dollars de ventes de billets.

« Dune », qui met en vedette Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac et Dave Bautista, sortira en salles aux États-Unis le 22 octobre.