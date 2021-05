Henry Cavill en avait assez de Warner Bros.et DC Comics: voici ce qu’il a fait

Cela n’a pas été une semaine facile pour Henry Cavill, qui le jour de son 38e anniversaire, où il était accompagné de son partenaire et recevait des messages de ses fans, a reçu la nouvelle que Warner Bros. l’a congédié définitivement et avec Bandes dessinées DC Ils sont déjà en pourparlers pour chercher un nouveau superman noir. Cela a exaspéré l’acteur et à travers les réseaux sociaux, il a montré sa fatigue. C’est ce qu’il a fait!

Bien sûr, les fans de la Univers étendu DC Ils sont venus défendre l’interprète sur Twitter, où ils ont également rejoint la célèbre campagne #HenryCavillSuperman. De plus, ils ont de nouveau explosé contre WB pour avoir décidé de rendre publique la nouvelle de la recherche d’un nouveau Superman le jour de son anniversaire, posant ainsi qu’il y a quelque chose qui va au-delà du professionnel.

Officieusement, la principale raison pour laquelle le producteur l’a laissé hors de son personnage était que Henry a refusé de faire une apparition dans le film Shazam!, après l’échec au box-office et dans la critique de Justice League. Mais en plus, on pense que ses déclarations controversées, qui ont été critiquées par l’environnement hollywoodien pour leur manque d’empathie envers les femmes, y sont également pour beaucoup.

Beaucoup a été dit ces derniers jours sur les sentiments de Cavill en ce moment, où il est clairement maltraité, selon les fans. C’est pourquoi l’influenceur américain Grace Randolph a enquêté pour son propre compte et a noté que Sa colère était claire lorsqu’il a remarqué qu’il avait arrêté de suivre à la fois Warner Bros.et DC Comics sur leurs réseaux..

Randolph a également pris pour cible l’acteur pour ne pas soutenir le Coupe Snyder à l’époque, bien que plus tard, il ait participé et fait de nouvelles scènes, selon les idées de Zack Snyder. Ce qui est certain, c’est que Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman et il semble que ce soit une affaire close dans sa carrière, il se concentrera donc sur de nouveaux projets tels que la deuxième saison de Le sorceleur sur Netflix.