Cette recréation numérique d’Anticythère, le plus ancien ordinateur du monde, prétend avoir compris comment cela fonctionnait

Peu de gadgets sont plus énigmatique pour l’humanité qu’Anticythère. Considérant le plus ancien ordinateur analogique du monde, il date de 205 avant JC Depuis sa découverte en 1901, des archéologues, des ingénieurs et des mathématiciens ont tenté de comprendre comment il fonctionnait. Maintenant, une nouvelle récréation numérique semble avoir trouvé la réponse.





Antikythera a été découverte en 1901 par des plongeurs avec une série de trésors sauvés d’un navire marchand coulé. Le navire, au large de l’île grecque d’Antikythera, aurait été coulé par une tempête au 1er siècle avant JC. Il n’est pas en parfait état, pas du tout. Seul un tiers de l’appareil reste et manifestement maltraité par les conditions de l’environnement et la météo.

Anticythère est une sorte de calculatrice astronomique. L’appareil montrait le mouvement des planètes connues à cette époque (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne), le Soleil et la Lune. Il était basé sur l’idée que la Terre et non le Soleil était au centre. Malgré tout, il a réussi les trajectoires. La façon dont il avait l’habitude de prédire avec précision ces mouvements est quelque chose qui continue de dérouter tout le monde.

Composé de dizaines de roues dentées, de cadrans et de pointeurs en bronze l’appareil autorisé à déplacer une manivelle pour voir comment chacune des étoiles se déplaçait dans le temps. Il était conservé dans une boîte en bois et contenait également un « manuel d’utilisation » inscrit dessus. Malgré tout, il a toujours été impossible de savoir exactement comment cela fonctionnait en interne.

Dans une nouvelle recherche publiée par une équipe de l’Université de Londres (UCL), ils disent avoir trouvé la réponse. Au moins en partie, bien que cela soulève également de plus en plus de questions et de doutes sur Anticythère.

Facile à construire avec des outils modernes, apparemment impossible dans les temps anciens

Basé sur des travaux antérieurs d’autres chercheurs, sur le manuel d’utilisation fourni avec l’appareil et sur les théories mathématiques de l’époque … l’équipe de l’UCL a construit un nouvel Anticythère. Ce nouvel Antikythera est numérique pour le moment, un modèle 3D réalisé par ordinateur qui, en principe, fonctionne. Ils ont publié une vidéo où le modèle 3D est apprécié.

Le résultat est un modèle avec des dizaines de roues dentées qui s’insèrent dans un mécanisme de seulement 2,5 centimètres de profondeur. Ceci, en plus d’être étonnant, soulève de nombreux doutes. Et le mécanisme est si complexe que maintenant La question se pose de savoir comment les anciens Grecs auraient construit ces engrenages sans tour pour façonner le métal. En d’autres termes, il est actuellement relativement facile de construire avec un tour et les technologies actuelles, mais pas avec les outils d’autrefois.

Le but est maintenant reconstruire Antikythera dans un vrai modèle. D’abord, ils le feront avec les techniques actuelles de moulage des métaux, puis ils l’essayeront avec les technologies connues des Grecs il y a deux millénaires.

Via | UCL Plus d’informations | rapports scientifiques