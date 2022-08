1st Look Saison 13 Episode 21 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st Look a été officiellement confirmée et, à cause de cela, tous les fans de cette série sont vraiment excités pour cet épisode à venir car ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Donc, pour connaître tous les détails possibles sur cet épisode, les fans ont cherché partout sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous révélerons tous les détails sur la date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st look. Ici, nous partagerons également plusieurs autres détails comme Où regarder cette émission, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous trouverez toutes les réponses à vos questions.

C’est une émission américaine et le nom de sa société de production est LX TV. Son premier épisode est sorti le 4 octobre 2008 et après sa sortie, cette émission a acquis une immense popularité dans le monde entier en très peu de temps. Comme vous pouvez facilement le voir, cette émission dure depuis longtemps et continue de recevoir le même amour et le même soutien.

Il s’agit d’un spectacle de variétés qui a sillonné les États-Unis, pour faire découvrir différentes cuisines et danses régionales. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans ont recherché la date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st Look. Alors sachons-le.

1st Look Saison 13 Épisode 21 Date de sortie

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st Look. L’épisode 21 sortira le 20 août 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt et vous pourrez le regarder avec vos amis.

Où regarder le 1er look ?

Si vous êtes intéressé à regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur NBC et c’est le réseau officiel de l’émission. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le regarder sur Peacock. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Audrina Patridge

Angela Soleil

Gardner Loulan

Johnny ‘Bananas’ Devenanzio

Ashley Robert

Jodi Fong

Charles Divin

Cécile Raubenheimer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st Look, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 21 de la saison 13 de 1st look, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

