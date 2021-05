Le collier chic de Meghan Markle à Vax Live avait un lien particulier avec son discours

L’ancienne Meghan Markle a fait sa première apparition à la télévision depuis son interview révélatrice avec Oprah Winfrey. Meghan, duchesse de Sussex, portait un collier qui avait un lien particulier avec son discours sur l’autonomisation des femmes.

Les duchesses, qui est enceinte de son deuxième enfant, une fille, sont apparues dans une vidéo pré-enregistrée au Vax Live de Global Citizen: le concert pour réunir le monde. La duchesse et son mari, le duc de Sussex, ont servi de présidents de campagne pour le concert, qui a été diffusé samedi soir.

«En tant que présidents de campagne de VAX LIVE, mon mari et moi pensons qu’il est essentiel que notre rétablissement donne la priorité à la santé, à la sécurité et au succès de tous, et en particulier des femmes qui ont été touchées de manière disproportionnée par cette pandémie», a-t-elle déclaré. « Les femmes, et en particulier les femmes de couleur, ont vu une génération de gains économiques anéantis. »

Markle, 39 ans, a prononcé son discours depuis un jardin extérieur. Elle portait une robe chemise en soie rouge à fleurs Carolina Herrera (1690 € chez Saks) et berçait sa bosse de bébé en parlant de son enthousiasme à élever une fille.

L’ancienne Meghan Markle, qui est enceinte d’une fille, a parlé par vidéo à Vax Life de l’autonomisation des femmes. Vax Live / ABC

Le « Woman Power Necklace » de Awe Inspired comprend un pendentif avec le symbole de la femme et un poing levé. La version dorée que Markle portait au prix de 140 €.

« Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille. C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde. Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer », a-t-elle déclaré. « Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des mesures que nous prenons maintenant pour les mettre en place et nous préparer tous à un avenir prospère, équitable et compatissant. »

Alors que Markle a livré son message de chez lui, le prince Harry est apparu sur scène lors de l’événement, où il a parlé de la désinformation sur le vaccin qui se propageait en ligne.

«Nous vivons une pandémie virale parallèlement à une pandémie numérique. Dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes tellement connectés, comme un vaste système nerveux, que nous soyons en ligne ou non et tout comme le virus, il n’y a pas de frontières en ligne», a-t-il déclaré. « Ainsi, lorsque la désinformation et la désinformation sur les vaccins se répandent, amplifiées sur les médias sociaux et dans certaines parties des médias traditionnels, cela expose une menace collective à l’humanité. »