Henry Cavill a trouvé l’amour bien avant sa nouvelle petite amie

Juste un homme, un chien et son chapeau de lion. Dimanche prochain est enfin la journée officielle du Durrell Challenge! Pour ceux qui l’exécutent virtuellement, cela peut être fait samedi, dimanche ou lundi! Quel que soit le jour que vous choisirez, nous le ferons tous pour le plus grand bien de notre planète et de toutes les espèces qui y vivent. Speaking of the virtual run, to protect the health and the jobs of my fellow cast and crew here on The Witcher, I’ve decided to err on the side of caution and stay local to do my very own Durrell Challenge, rather than travel to Maillot. Samedi sera ma journée! Quel jour est le vôtre? @TheDurrellChallenge @Durrell_JerseyZoo #DoItForDurrell #HenrysHats #Kal

