Les 10 meilleurs combats de Dragon Ball Super

Dragon Ball Super est une adaptation du manga créé par Akira Toriyama, qui fonctionne comme une suite de Dragon Ball Z. L’émission a été diffusée entre juillet 2015 et février 2017, avec cinq arcs d’histoire: Battle of the Gods Saga, Freeza Resurrection Saga, Universe 6 Tournament Saga, Goku Black Saga Oui Saga de survie universelle. Au total, l’anime avait 131 épisodes et tout au long d’eux, nous avons eu des combats inoubliables que nous passerons en revue ici. Épingle de sûreté!

+ Les 10 meilleurs combats dans Dragon Ball Super

– GOKU ET VEGETA vs. GOKU NOIR ET ZAMASU

Épisode 56 – La saga noire de Goku







– GOKU, CONGÉLATEUR Y N ° 17 vs. JIREN

Épisode 131 – La saga de la survie universelle







– GOKU c. KEFLA

Épisode 116 – La saga de la survie universelle







– GOKU c. JIREN (Ronde 2)

Épisode 129 – La saga de la survie universelle







– MASTER ROSHI vs. GAGNE

Épisode 105 – La saga de la survie universelle







– GOHAN ET CONGÉLATEUR vs. DYSPO

Épisode 124 – La saga de la survie universelle







– GOKU c. FRAPPÉ

Épisode 39 – La saga des tournois de l’Univers 6







– UNIVERS 7 vs. ANIRAZA

Épisode 121 – La saga de la survie universelle







– VEGETA vs. TOPPO

Épisode 126 – La saga de la survie universelle







– HIT vs. JIREN

Épisode 111 – La saga de la survie universelle