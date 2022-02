PHOTO : Au milieu de la première d’Uncharted, Tom Holland a présenté les nouveaux membres de sa famille et Zendaya a été ému

célébrités

Tom Holland est en pleine présentation mondiale de Inexploré, mais il a toujours du temps pour sa famille. Découvrez les nouveaux membres !

© GettyTom Holland et Zendaya

La course de Tom Holland il est en hausse et, sans aucun doute, il sera difficile pour quiconque de l’arrêter. L’acteur, à seulement 25 ans, a déjà remporté un grand succès dans le monde entier, parmi lesquels Spider-Man : Pas de retour à la maison. Son dernier film en tant que Peter Parker dans Marvel a fait fureur et est devenu le troisième plus gros succès au monde. Mais maintenant, après cette première, c’était au tour de Inexplorésorti le 17 février.

Inexploré est basé sur la saga des jeux vidéo PlayStation et, maintenant, il a atteint les salles grâce à Tom Holland. Dans ce film, l’acteur britannique incarne Nathan Drake, un jeune homme qui part à la recherche d’un trésor de millionnaire et qui, au cours du voyage, va découvrir des secrets sans précédent sur son passé. Et, bien que le film n’arrive pas à surpasser Spider-Man, la vérité est que sa performance, encore une fois, méritait d’être applaudie.

Cependant, dans la fureur Inexploré et au milieu des tournées de présentation, Tom Holland Il a encore montré qu’il avait toujours du temps pour la famille. Plus d’une fois, l’interprète a précisé que ses parents de sang sont la chose la plus importante dans sa vie et cela inclut sans aucun doute sa chienne, Tessa. Mais maintenant, Holland a pris du temps pour présenter deux nouveaux membres dans sa vie et a généré beaucoup de gentillesse sur Instagram.

Il s’agit de deux chiots qui sont entrés dans sa vie pour le rendre fou. Bien que Tom n’ait pas confirmé qu’ils lui appartenaient exclusivement, comme Tessa l’est, il a clairement indiqué qu’ils le rendaient fou. « En l’honneur de l’introduction d’Uncharted, je vous présente mes chiots», a-t-il écrit sur son profil Instagram officiel. Les photos qu’il a partagées cumulent déjà plus de 11 millions de likes et dépassent les 42 millions de commentaires.

Bien sûr, parmi ceux qui ont donné leur avis sur les clichés figure Zendaya. actrice et petite amie Tom Holland Il s’est ému, comme tous ses fans, et a placé un émoji aux yeux de cœur sur la publication de sa compagne. Ce commentaire de l’interprète a suscité certains doutes chez les followers : ont-ils adopté ces chiots ensemble ? A noter que les artistes ont déjà décidé d’emménager ensemble et songeraient à fonder une famille et, comme on le sait, cela commence toujours par les chiens.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂