La BBC a demandé une fois à Rage Against The Machine de ne pas jurer pendant la diffusion en direct et cela s’est passé exactement comme prévu

Une vidéo est réapparue à l’époque où BBC Radio 5 Live diffusait une performance en direct de Rage Against the Machine, et sa demande au groupe célèbre de ne pas rendre les ondes bleues a été complètement ignorée. Regardez ci-dessous :

En 2009, lorsque les rockeurs de gauche se battaient contre Facteur X gagnant Joe McElderry pour Christmas Number One, les quatre musiciens ont été invités à jouer leur hymne de protestation de 1993 Tuer au nom de sur la BBC.

Conscient que la chanson a culminé avec le leader Zack de la Rocha criant « f *** you I will not do what you tell me » un total de 16 fois, le Beeb a averti le groupe de garder les choses propres. Mais, dans l’esprit du rock and roll, cette demande a été totalement ignorée.

La Rocha a réussi quatre refrains de la ligne, laissant tomber la bombe f à chaque fois, avant que les producteurs ne parviennent à arrêter la diffusion.

On pouvait entendre l’animatrice exaspérée Shelagh Fogarty crier: « Débarrassez-vous-en! » en arrière-plan, avant de dire aux auditeurs : « Désolé, il fallait qu’on se débarrasse de ça parce que ça s’est soudainement transformé en quelque chose qu’on n’attendait pas.

« Eh bien, nous nous y attendions et nous leur avons demandé de ne pas le faire et ils l’ont fait quand même. »

La performance de Rage Against The Machine ne s’est pas déroulée comme l’avait espéré la BBC. Crédit : BBC Radio 5 en direct

La BBC a ensuite présenté des excuses officielles, déclarant dans un communiqué: « 5 Live breakfast a présenté une diffusion en direct de la chanson Tuer au nom de par Rage Against the Machine.

«Nous avions parlé au groupe à plusieurs reprises au préalable et ils avaient convenu de ne pas jurer. Quand ils l’ont fait, nous avons fait disparaître le groupe et nous nous sommes excusés immédiatement auprès de tous ceux qui étaient offensés.

Le rédacteur en chef de 5 Live, Richard Jackson, a également parlé de l’incident à l’époque, répondant aux fans qui les accusaient d’être naïfs en s’attendant à ce qu’un groupe avec la réputation de Rage Against The Machine tienne sa promesse de ne pas jurer.

Il a écrit sur le blog 5 Live : « Quand Rage Against the Machine a juré sur Breakfast ce matin, certaines personnes ont pensé que nous aurions dû le voir venir.

« La chanson » Killing in the Name « inclut le mot f dans les paroles – et lorsque le groupe a accepté notre demande d’interview pour l’émission d’aujourd’hui, puis a accepté d’interpréter la chanson en direct de Los Angeles, nous étions conscients de la nécessité de résoudre ce problème.

Zack de la Rocha, leader de Rage Against The Machine. Crédit : Alamy

« C’est pourquoi notre producteur a eu plusieurs conversations avec le groupe et leur management sur l’obligation de ne pas jurer. Nous leur avons dit que c’était un petit-déjeuner spectacle. Nous les avons pris au mot lorsqu’ils ont dit qu’il n’y aurait pas de gros mots.

«Quand il est devenu clair à l’antenne, ils incluaient les mots F, nous avons effacé la chanson et nous nous sommes excusés.

« Pas avant d’avoir entendu des jurons à l’antenne. Nous en sommes désolés et je m’excuse encore auprès de tous ceux qui ont été offensés.