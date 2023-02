Hellboy Reboot sera quelque chose qui n’a jamais été vu à l’écran auparavant, déclare le directeur

Suite à l’actualité récente de ce héros de bande dessinée Hellboy sera redémarré à nouveau, directeur Brian Taylor a promis que son plan pour le projet serait « quelque chose qui n’a jamais été vu à l’écran auparavant ». S’adressant à Collider, Taylor a révélé beaucoup de détails sur sa vision d’un (encore un autre) redémarrage de Hellboydéclarant que ce sera absolument quelque chose que les fans inconditionnels du personnage de Dark Horse Comics voudront voir sur grand écran.





« Je veux que les fans sachent que nous arrivons à ce film, d’un lieu d’amour pour le matériel original, et pour le personnage, pour le personnage de Mike. Nous n’essayons pas de réinventer une idée complètement différente de Hellboy – nous ‘ J’essaie de revenir au sentiment de ces livres particuliers du milieu des années. C’est quelque chose qui n’a jamais été vu à l’écran auparavant, mais c’est une version que je pense que les fans inconditionnels de Hellboy voudront voir. Quoi qu’il en soit, je le veux.

Hellboy a été mis en scène pour la première fois par le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro en 2004. Avec Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Jeffrey Tambor, Rupert Evans et John Hurt, l’adaptation de del Toro a été bien accueillie par les critiques et le public. , menant à une autre sortie acclamée par la critique, Hellboy II : L’armée d’or En 2008.

Au lieu de donner à del Toro la trilogie qu’il méritait et que le public voulait, Lionsgate a plutôt décidé de redémarrer la propriété avec Hellboy en 2019. Choses étranges La star David Harbour prend le relais en tant que Big Red, et bien que sa performance ait été très bien accueillie, tout cela ressemblait à une moindre prise sur ce que del Toro a fait si brillamment, conduisant à ce qui ne peut être décrit que comme une mutilation critique.

Le temps nous dira ce que le réalisateur Brian Taylor a en réserve et comment il fera un Hellboy film qui plaît à la fois aux fans de bandes dessinées tout en offrant quelque chose d’unique.





Le redémarrage de Hellboy adaptera l’arc de la bande dessinée The Crooked Man

Détails de ce que Hellboy le redémarrage impliquera d’avoir été épais et rapide, avec Taylor révélant que le film adaptera la mini-série de bandes dessinées, L’homme tordu. Publié en 2008, L’homme tordu est une histoire plus petite, plus intime et à moindre enjeu que celle à laquelle le public est habitué, et trouve le demi-démon bien intentionné aider un homme qui souhaite sauver son âme.

«Plus d’horreur folklorique maigre et méchante, effrayante. Un Hellboy plus jeune, errant dans les coins sombres du monde… Enquêteur paranormal, harceleur nocturne… The Crooked Man en particulier est un livre emblématique, écrit par Mike, dessiné par Richard Corben, une autre légende », a expliqué Taylor. « Situé à la fin des années 50. Pour moi c’est ma version préférée du personnage. Donc, l’attrait de celui-ci pour moi, c’est de revenir à cela et de faire une vraie réinitialisation, et de vraiment nous donner cette version de Hellboy, que je ne pense pas que nous ayons encore vue. »

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le Hellboy redémarrez, et nous ne savons pas non plus qui entrera dans les grosses bottes (ou pourrait-il s’agir de jambes et de sabots maigres cette fois-ci?) Du personnage principal. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Hellboy : L’homme tordu.