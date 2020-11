La tenue de soirée récente de Meghan Markle est facile à copier du trench beige au pantalon en cuir

Meghan, duchesse de Sussex, est devenue célèbre pour la première fois en tant qu’actrice dans la série télévisée Costume. Sur une base hebdomadaire et même quotidienne, elle a fait la une des journaux pour ses superbes tenues et sa beauté naturelle. Lorsqu’elle a rejoint la famille royale en 2018, elle est entrée dans un tout nouveau niveau de renommée, et bien qu’elle ait reçu des critiques pour ses choix de mode, de nombreux fans ont adoré la façon dont elle s’est concentrée sur un style classique et intemporel.

Même ces jours-ci, alors que Meghan entre dans une toute nouvelle phase de la vie, elle continue de faire la une des journaux pour les vêtements qu’elle porte. Mais heureusement pour les fans, son apparence a maintenant tendance à être un peu plus facile à reproduire que lorsqu’elle était un membre senior de la famille royale.

Meghan Markle était une icône de la mode avant même de rejoindre la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / Getty Images

Meghan a commencé à jouer au début des années 2000, apparaissant dans une série de films et de comédies conçus pour la télévision. Elle avait du mal à trouver des rôles avec lesquels elle s’identifiait parfaitement.

Cependant, en 2011, elle a été choisie pour le drame juridique populaire Costume et une étoile est née. Pendant son temps en tant que star de la télévision, Meghan était un incontournable des tapis rouges aux États-Unis, faisant tourner les têtes avec ses ensembles à la mode.

Cependant, lorsqu’elle a commencé sa romance avec le prince Harry en 2016, il y a eu un changement subtil dans sa façon de s’habiller. Elle a commencé à sortir dans des tenues plus classiques, rappelant son amour des robes courtes et des hauts à bretelles spaghetti.

Au moment où ils ont annoncé leurs fiançailles à la fin de 2017, les gens du monde entier avaient commencé à voir Meghan comme l’une des femmes les plus élégantes de l’histoire de la famille royale.

La mode de Meghan Markle en tant que royale a souvent fait la une

Se passe maintenant au château de Windsor: le duc et la duchesse de Sussex se joignent à de jeunes dirigeants lors d’une table ronde sur l’égalité des sexes et l’inclusion. Le duc est président du Queen’s Commonwealth Trust et la duchesse est vice-présidente. pic.twitter.com/3tVPVLpbvw – La famille royale (@RoyalFamily) 25 octobre 2019

Meghan a fait la une des journaux tous les jours en tant que membre de la famille royale – souvent pour la façon dont elle s’est créée sans effort une nouvelle identité dans les rangs royaux. Bien que la famille royale soit connue pour suivre un ensemble de «règles» de la mode, Meghan n’a pas hésité à contourner ces règles, portant du vernis à ongles foncé et des bas à l’occasion.

La duchesse de Sussex a été critiquée pour le coût de sa garde-robe (en particulier ses vêtements de maternité) mais en général, les fans ont estimé que Meghan avait un effet positif sur l’industrie de la mode. La duchesse a démissionné de son poste de royale senior en janvier 2020, mais même si sa vie est maintenant dans une phase très transitoire, ses choix de tenues se retrouvent toujours dans les blogs de mode et dans les gros titres des médias.

Comment les fans peuvent-ils copier le look de nuit discret de Meghan Markle?

Récemment, Meghan est sortie avec le prince Harry pour une soirée de détente avec ses amis, Katherine McPhee et David Foster. La mode de la duchesse de Sussex est immédiatement devenue un sujet brûlant, les fans du monde entier ravis de la façon cool californienne avec laquelle elle s’est habillée pour l’occasion.

À la date, Meghan portait un pantalon en cuir raccourci, un long pull de couleur camel et un trench-coat beige de couleur assortie. Elle a accessoirisé son look avec un slip-on orange mule des talons aiguilles, un sac de Stella McCartney et un masque chic. Le Daily Mail a plus de photos de sa tenue, qui peuvent être consultées ici.

La tenue est parfaitement adaptée à la saison et a l’air élégante sans trop d’efforts – tout à fait conforme à l’esthétique de Meghan en général. Pour les fans qui veulent copier son look de soirée décontracté, ils peuvent facilement l’imiter.

Son pantalon en cuir, son pull et son manteau beige se trouvent dans de nombreux prix chez différents détaillants. La clé pour garder la tenue au même niveau que celle de Meghan est de s’assurer que tous les éléments ont l’air sans effort mais toujours assemblés.

Le sac Stella McCartney Stella de Meghan coûte 890 €. Ses chaussures semblent être des mules orange Chloe Gosselin «Kasia». Les deux accessoires peuvent être reproduits sur un budget.

Enfin, accessoirisez le look avec des vagues lâches, tout comme l’éruption signature de Meghan.