David Fincher a confirmé ce qui va arriver à Mindhunter sur Netflix : Est-ce annulé ou y a-t-il une saison 3 ?

Netflix

Cela fait des années qu’on attend une confirmation, mais David Fincher vient de révéler l’avenir de Mindhunter sur Netflix. Qu’a dit le cinéaste ?

©Getty/NetflixDavid Fincher a confirmé ce qui va arriver à Mindhunter sur Netflix : Est-ce annulé ou y a-t-il une saison 3 ?

service de diffusion en continu Netflix Il a plusieurs séries reconnues par ses abonnés, mais il y a un cas vraiment frappant qui s’est multiplié au fil des années. chasseur d’esprit Elle est considérée comme l’une des meilleures séries réalisées par la société, mais après sa deuxième saison, elle est entrée dans un vide d’incertitude quant à sa suite. Aujourd’hui, son principal producteur, David Finchera confirmé ce qui va arriver.

Le deuxième volet a été créé à la mi-2019, avec des plans pour de nouveaux épisodes, mais en 2002, la pandémie de coronavirus est arrivée, mettant les plates-formes sous contrôle et nous obligeant à réfléchir aux soins de l’entreprise pour chacun de ses contenus. Ce drame basé sur le livre « Mind Hunter : dans l’unité d’élite des crimes en série du FBI » par Mark Olshaker et John E. Douglas, il était l’un d’entre eux et une officialisation n’a jamais été connue. Jusqu’à maintenant.

+David Fincher a confirmé l’avenir de Mindhunter

Ces derniers temps, différentes versions et rumeurs sont arrivées sur la troisième saison de chasseur d’espritmais David Fincher vient de confirmer que la série ne reviendra pas sur Netflix. Le réalisateur a été consulté lors d’un entretien avec Le Journal Du Dimanèche et a confirmé les raisons pour lesquelles le streaming n’envisage pas de donner une nouvelle opportunité à son programme.

« C’est une série très chère et, aux yeux de Netflix, nous n’avons pas attiré suffisamment de spectateurs pour justifier l’investissement »expliqué fincher. Puis il a ajouté : « Je ne les blâme pas, ils ont pris des risques pour faire décoller la série, ils m’ont donné les moyens de faire ‘Mank’ comme je le voulais, et ils m’ont permis de m’aventurer sur de nouvelles voies avec ‘The Killer’. C’est une chance de travailler avec des gens qui peuvent oser. Le jour où nos envies ne seront plus les mêmes, il faudra être honnête et séparer nos chemins..

Les fans de chasseur d’esprit Ils imaginaient un avenir prometteur pour la série, puisque David Fincher signé un contrat d’exclusivité avec Netflix en 2020 et c’était aussi imaginé dans un renouvellement de l’émission, mais au final ça n’arrivera pas. Ted Sarandos, co-directeur exécutif de la plateforme, a expliqué qu’ils n’avaient jamais annulé un titre à succès, et d’après les paroles du cinéaste, ils ont clairement indiqué que le drame n’avait pas été.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?