Le Mandalorien se croisera avec d’autres propriétés de Star Wars dans la saison 4

Fans de Le Mandalorien se préparent pour l’arrivée de la troisième saison du populaire Guerres des étoiles série dans un peu plus d’une semaine, mais le showrunner Jon Favreau se tourne déjà vers la saison 4. Le Mandalorien n’est pas seulement le plus populaire Guerres des étoiles Émission de télévision, mais aussi le plus grand titre original sur Disney +, et il semble qu’il en soit ainsi pour l’instant avec le battage médiatique autour de la nouvelle saison déjà élevé. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que la quatrième saison de la série ait non seulement reçu le feu vert, mais soit déjà terminée avant la première de la saison 3.





Dans une nouvelle interview, Favreau a laissé entendre qu’un événement crossover pourrait avoir lieu la saison prochaine qui verra Le Mandalorienle monde de se heurte à ceux de Ahsoka et Équipage squelette. Parler à BFMTV À L’INTÉRIEURFavreau a dit :

« Et puis [Dave Filoni’s] faire Ahsoka, que je produis avec lui, mais il est l’écrivain et le showrunner à ce sujet. Et donc, pour comprendre ce qui se passe sur d’autres émissions ou même Skeleton Crew, elles se déroulent toutes dans le même Guerres des étoiles période de temps. Donc, il y a beaucoup plus de choses que nous devons garder à l’esprit et des choses que nous avons construites à partir des saisons précédentes de Le Mandalorien aussi. »

Bien sûr, ce ne serait pas le premier crossover à figurer dans la nouvelle ère de Guerres des étoiles histoires, comme Le Mandalorien à l’origine scindé en Le livre de Boba Fettqu’il a ensuite croisé, et a également vu le retour de Luke Skywalker pour le lier directement à l’original Guerres des étoiles trilogie. Avec de nombreux nouveaux personnages entrant dans l’histoire et un voyage à Mandalore faisant partie intégrante de cette saison, de nombreuses perspectives s’ouvrent pour l’avenir de la série.





Le MandalorienLa saison 3 de sera la plus importante à ce jour.

Il n’est pas rare qu’une série ait une portée croissante lorsque l’histoire se poursuit sur plusieurs saisons, et Le Mandalorien semble prêt à élargir à nouveau ses horizons surnaturels dans la nouvelle saison. Tout en discutant de l’émission récemment, le réalisateur Rick Famuyiwa a expliqué comment le monde autour de Din Darin et Grogu est sur le point de s’ouvrir. Il a dit:

« Je pense que chaque saison, vous essayez de raconter une histoire simple qui se connecte. Je peux dire que cette saison a certainement été la plus grande à ce jour, la plus ambitieuse à ce jour – c’était presque fou d’essayer de faire tout ce que nous avons essayé de faire cette saison – mais je pense que cette ambition est simplement motivée par le désir de continuer à rendre ces histoires formidables. Pour moi, la fondation a toujours été cette relation simple entre Mando et Grogu. Les aventures deviennent plus grandes et les personnages que vous rencontrez pourraient être aussi emblématiques que Luke Skywalker, mais c’est toujours au service de cette histoire simple. Cela nous a emmenés dans des endroits de plus en plus grands, et certainement, cette saison est la plus grande à ce jour. »

Le Mandalorien diffusera son premier épisode de la saison 3 le 1er mars, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine sur Disney +.