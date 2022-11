James Hong partage sa règle la plus importante pour accepter de nouveaux rôles

Après plusieurs décennies dans le show business, James Hong sait ce qu’il recherche quand il s’agit de choisir ses rôles. Vétéran de l’écran, l’acteur prolifique est toujours aussi occupé, ne montrant aucun signe de ralentissement à 93 ans. Cela inclut un rôle dans le film acclamé Tout partout tout à la foisqui sortira en salles cette année, ainsi qu’un rôle de voix off dans le tout nouveau film d’animation Wendell et sauvage sur Netflix.

Les rôles de Hong sont peut-être assez différents, mais il y a quelque chose que tous les projets de l’acteur ont en commun. Dans une récente interview avec THR, Hong a expliqué ce qui l’a amené à accepter des rôles dans les différents films et émissions de télévision qui lui sont envoyés. L’acteur explique qu’il ne peut pas prendre n’importe quel rôle qui se présente, car il doit d’abord s’assurer qu’il y a des « bonnes personnes » impliquées.

« Je dois savoir qui est dedans et qu’il ne diffame aucun groupe minoritaire. C’est la chose la plus importante : qu’il y ait de bonnes personnes derrière, que ce soit les stars, les producteurs ou les réalisateurs. Regardez Tout partout tout à la fois. Cela m’est venu à l’esprit et j’ai dit: ‘Garçon, c’est un projet.’ Même si je dois vous avouer qu’en lisant le scénario, je n’ai pas pu le comprendre. »

Dans l’interview de Hong, l’acteur reçoit le prix Icon pour la célébration du cinéma et de la télévision de l’Asie-Pacifique par la Critics Choice Association. L’événement l’a fait réfléchir sur le chemin parcouru par les Américains d’origine asiatique à Hollywood. Il se souvient à quel point il était difficile de s’en sortir lorsqu’il a commencé dans les années 1950, et après avoir vu le succès d’autres Américains d’origine asiatique dans le show business dans les années qui ont suivi, Hong a le sentiment que les choses sont sur la bonne voie.

« Je suis venu ici à l’été 1953 avec mon partenaire de comédie, Don Parker – Hong et Parker, nous nous appelions – et nous allions frapper fort. Nous n’avons pas eu de concerts. Ils ne savaient pas ce qu’était un Une Asiatique et une demi-Indienne dans une comédie l’ont fait. C’était le problème à l’époque. Ils ont dit « Sortez », en tant de mots. Maintenant, je regarde la liste des lauréats pour cette célébration, et je suis sidéré. Les innovateurs, les créateurs – comme Daniel Dae Kim, Janet Yang, Ang Lee – feront avancer cela. Mes efforts, comme commencer [the Asian American theater group] East West Players, sera porté par ces nouvelles personnes. Quand j’étais petit, [1937’s] La bonne terre a été joué par des protagonistes caucasiens qui ont scotché leurs yeux. [My career’s] ça fait 70 ans. Je ne vivrai pas encore 70 ans, mais vous ne pouvez pas arrêter l’art. L’art trouvera toujours son chemin. »