StarzPlay a réuni les protagonistes de Miss 89 dans un panel de femmes pour la première de la série

Les protagonistes de Miss 89 étaient réunies en panel pour discuter de la série et aussi profiter du premier chapitre. Le show arrive sur la plateforme ce 27 février.

©Victor Chavez / STARZPLAYLes protagonistes de Miss 89

Plus que deux jours avant la première de mademoiselle 89une série de StarzPlay et Fable qui suit l’histoire d’un groupe de jeunes qui ont été finalistes d’un concours de beauté très populaire au Mexique en 1989. Chacune des femmes est reçue par Concepción dans sa ferme appelée La Encantada, un lieu où des concours de beauté ont déjà eu lieu. à différentes occasions ce concours. Ce qui se passe, c’est que le supposé « rêve doré » ne sera pas ce à quoi on s’attendait. Au contraire, et au fil des semaines, les règles et dispositions strictes des « experts » finiront par montrer un côté sombre et sinistre.

L’idée originale de cette histoire vient d’Argentine Lucie Puenzo (principalement connue pour ses films XXY, The Fish Boy et Wacolda) qui à la direction avait le soutien de son frère Nicolas et, en plus, le réalisateur espagnol Silvia Quer (Le gâchis que tu laisses) et le mexicain Jiména Montemayor.

Et avant le lancement officiel, la plateforme a réuni les protagonistes de ce thriller dramatique passionnant. Le panel entièrement dirigé par des femmes s’est déroulé à Mexico et a réuni Ilse Salas, Ximena Romo, Bárbara López, Natasha Dupeyrón, Leidi Gutiérrez et Coty Camacho, tandis que la conférence était animée par la journaliste Linda Cruz. De son côté, la créatrice de la série a dédié quelques mots au début de l’événement dans le but de lancer le débat.

Durant l’heure et demie qu’a duré l’avant-première, les actrices ont réfléchi aux leçons que le tournage de cette série leur avait apprises, mais aussi à chacun des défis que leur rôle comportait dans cette histoire. mademoiselle 89 cela a changé sa perspective sur les concours de beauté, et plutôt sur leurs concurrents.

« Je ne suis pas d’accord avec ces concours de beauté ni avec ce qu’ils proposent, mais aujourd’hui je peux dire que je comprends beaucoup plus les candidates »dit Salas. Dans le même sens, Ximena Romo a indiqué qu’étant en mademoiselle 89 et se mettre à la place de l’universitaire Elena Montes de Oca l’a aidée à briser les préjugés et à comprendre de plus en plus ce monde et les participants.

Le thriller, également produit par Paul Larain et Juan de Dios Larrain no solo analiza de manera crítica la cosificación del cuerpo femenino en un contexto socio cultural machista, también habla sobre el acoso sexual, el abuso de poder en las relaciones y la maternidad, algo que por supuesto nos invita a reflexionar sobre el rol de la mujer Actuellement.

mademoiselle 89 est la première production originale mexicaine de StarzPlay et présentera ses deux premiers épisodes ce 27 février.

