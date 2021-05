SPY X FAMILY Chapitre 47 – «Le suspense s’intensifie», date de sortie!

Depuis le début des vacances, quelque chose n’allait pas. On s’attendait à ce qu’une tentative d’assassinat ait lieu étant donné que toute l’opération était un piège. Malheureusement, le chapitre précédent s’est terminé par un cliffhanger avec le chapitre ne nous montrant pas ce qu’il y avait derrière la porte. Les fans attendent maintenant avec impatience de voir ce qu’il y a de l’autre côté et pourquoi tout le monde paniquait après avoir su que quelqu’un était après vous ou en plus de son profil incroyable. Dans cet article, nous vous tiendrons au courant de tout ce qu’il y a à savoir sur «SPY X FAMILY Chapter 47 -« The Suspense Intensifies », Release Date!»

SPY X FAMILY Chapitre 47 – Retardé?

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle du retard du chapitre 47. C’est une bonne nouvelle pour nous fans car nous n’aurons pas à attendre plus longtemps que d’habitude pour découvrir les secrets des vacances en bateau de croisière. De plus, l’équipe travaille très dur pour publier des chapitres sans délai, alors assurez-vous d’éviter tout spoilers qui pourraient ruiner tout le contenu du chapitre.

Doit lire: Webtoons similaires à Solo Leveling; Manhwa, vous devriez lire si vous avez aimé le nivellement en solo

SPY X FAMILY Chapitre 47 Date de sortie

Selon Viz Media, il a été confirmé que le chapitre 47 de SPY X FAMILY sortira le 30 mai 2021. Le prochain chapitre a beaucoup à faire, d’autant plus que toute la famille est sur le bateau de croisière. Inutile de dire que nous pouvons nous attendre à ce que le pot devienne beaucoup plus intéressant que d’habitude. Ce sont des moments comme ceux-ci qui font que la famille spy x vaut la peine d’être lue. Les fans s’attendent maintenant à ce qu’une adaptation d’anime arrive bientôt. Pour en savoir plus sur la famille spy x, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.

Recommandé: Date de sortie de Horimiya Saison 2 confirmée? Dernières mises à jour!

Où lire SPY X FAMILY Chapitre 47 en ligne?

Viz Media et Mangaplus partagent de nombreux points communs lorsqu’ils fournissent des chapitres à lire en ligne. Ces sites Web offrent les meilleures fonctionnalités de leur catégorie pour les otakus et les weebs. Ils proposent des chapitres de manga gratuits au plus tôt sans aucun délai. De plus, ils offrent ce service gratuitement. Mais une petite quantité est demandée pour lire les chapitres précédents du manga. En lisant sur le site officiel, nous soutenons indirectement le créateur et son équipe. Nous condamnons vivement l’utilisation de sites Web illégaux pour lire le manga.

À propos de SPY X FAMILY

SPY X FAMILY a commencé son voyage récemment en 2019 et a été publié par Shueisha depuis. La série a achevé un total de 6 volumes dans ce court laps de temps. La raison de son succès est la simplicité. L’ambiance amusante et saine qu’il produit est quelque chose que la plupart des mangas n’offrent pas. La plupart des fans prévoient qu’une adaptation d’anime sortirait bientôt dans les années à venir.

Eh bien, c’est tout ce que nous avons pour aujourd’hui SPY X FAMILY Chapitre 47 – «Le suspense s’intensifie», date de sortie!