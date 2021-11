Heat Novel à venir en 2022 est à la fois une préquelle et une suite

Le roman Heat de Michael Mann est à la fois une préquelle et une suite, explorant les origines du criminel de carrière de Robert De Niro et du flic imparable d’Al Pacino.

Le réalisateur Michael Mann a révélé une date de sortie de « l’été prochain » pour son premier dans ce qui pourrait être une série de romans centrés sur son drame criminel séminal, Chaleur. Le cinéaste prévoit de créer un roman qui sera à la fois une préquelle et une suite, avec l’histoire qui explorera les histoires de ses collègues criminels Val Kilmer et de son personnage Chris et Neil McCauley de Robert De Niro, entre autres.

« C’est tellement vivant, élaboré et minutieux que cela nous a poussés… nous avons écrit un roman. Pas sur Heat, mais tout ce qui précède Heat et tout ce qui suit Heat et c’est parce que ces personnages sont si vivants. Il sortira l’été prochain.

Bien sûr, une exploration plus approfondie des habitants qui vivent dans le monde intense de Heat ne serait pas complet sans le lieutenant Vincent Hanna, détective obsessionnel et autodestructeur d’Al Pacino. Au cours de l’interview, Mann a révélé que la rumeur selon laquelle le personnage aurait une dépendance secrète à la cocaïne est effectivement vraie, et a ensuite donné un aperçu de l’origine du personnage, ce qui sera également étudié dans les prochains romans.

« J’ai une biographie complète de Vincent Hanna, depuis son enfance dans l’Illinois, qui était son père, conduisait des camions pour des contrebandiers ruraux de l’Illinois, et comment il voulait fuir pour autre chose et c’était soit aller dans un collège local moche , mais à la place, il rejoint les Marines et se retrouve [part of] Offensive du Têt au Vietnam et puis ce qu’il y voit et son envie de faire des études de droit… puis il rejoint la police de Chicago. Ce qu’il veut vraiment dans sa vie, c’est découvrir une quête. Je ne suis pas qui tu veux Justine, tout ce que je suis, c’est qui je poursuis.

Sorti dans un passé lointain de 1995, Heat suit un criminel de carrière à succès (Neil McCauley de Robert De Niro), qui envisage de se retirer de l’entreprise après un dernier score. Après qu’un cambriolage bâclé ait laissé trois gardes de sécurité morts, un flic obsessionnel (le lieutenant Vincent Hanna d’Al Pacino) traque désespérément McCauley afin de le mettre derrière les barreaux. Le flic légendaire et le voleur sont destinés à se croiser dans ce chef-d’œuvre du thriller policier, qui réunit pour la première fois les mastodontes de De Niro et Pacino. Le casting de soutien comprend Val Kilmer dans le rôle de Chris, l’un des partenaires de McCauley; Ashley Judd dans le rôle de sa femme Charlene; Jon Voight dans le rôle de Nate ; Hank Azaria dans le rôle d’Alan Marciano ; et Henry Rollins dans le rôle de Hugh.

Chaleur a été un succès critique et commercial, rapportant un total de 187 millions de dollars dans le monde contre un budget de 60 millions de dollars, et bien que le film reste l’un des meilleurs exemples de thriller policier indépendant à avoir jamais été projeté, Michael Mann est impatient de revenir dans ce casting de personnages, taquinant même un retour au-delà des romans qu’il a prévu. « C’est une pile d’environ 10 pouces de haut sur mon bureau en ce moment. Nous y sommes, et j’y consacre du temps et un scénario dont je ne peux pas vous parler. Mais je veux absolument faire un film sur The Heat prequel », a déclaré Mann en mai de l’année dernière. Cela nous vient de The Rewatchables.





