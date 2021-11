Resident Evil : le réalisateur parle des possibilités de sa suite

Le réalisateur britannique Johannes Roberts, en charge de la réalisation de « Resident Evil: Welcome to Raccoon City », a partagé quelques impressions sur ce qu’il espère faire si une suite de son film est approuvée, qui est un redémarrage complet de la saga avec Milla Jovovich, qui n’était pas une adaptation littérale de la saga à succès Capcom.

Avec « Welcome to Raccoon City », Roberts a créé un film dans lequel son récit présente une adaptation plus proche de l’histoire du jeu vidéo, malgré le fait que les critiques publiées jusqu’à présent soient quelque peu partagées sur la qualité du résultat. final.

Ce nouveau film de « Resident Evil » adapte de manière condensée l’histoire présentée dans les deux premiers épisodes de la saga, au moment où une souche mortelle d’un virus émerge des installations d’Umbrella Corp qui transforme ses infectés en zombies dangereux et des mutants avides de chair humaine.

Lors d’un entretien avec Comicbook.com, Johannes Roberts a déclaré que la grande variété de jeux de la série et le potentiel de succès du film pourraient générer des possibilités pour certaines suites, notant sa préférence pour le quatrième volet, « Code Veronica » et » Resident Mal 7″.

« Il y a tellement de choses sympas dans le monde de Resident Evil et nous devons avoir Chris Redfield qui frappe un » rocher « à un moment donné. Il y a donc beaucoup de choses dans lesquelles je veux entrer », a déclaré Roberts. L’acteur Robbie Amell a déclaré dans la conférence qu’il aimerait reprendre Chris, l’appelant « un rêve devenu réalité ».

Avec Amell, la distribution principale de « Resident Evil: Welcome to Raccoon City » est complétée par Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen et Tom Hopper. Le film est actuellement disponible en salles.