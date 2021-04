Netflix publie la bande-annonce de la partie 2 de «  Selena: la série  » – regardez-la maintenant

Les fans de « Selena: The Series » de Netflix n’ont plus besoin d’attendre pour avoir un aperçu de ce qui les attend. Le service de streaming a publié une bande-annonce pour la saison deux, qui débute le 4 mai.

La série biographique raconte l’histoire de l’ascension de la star de la pop mexicaine américaine. Alors que la première saison mettait en lumière les nombreux sacrifices qu’elle et sa famille ont consentis sur la voie du succès, la saison deux montre la chanteuse en train de naviguer dans la célébrité.

La nouvelle bande-annonce de deux minutes montre que Selena (Christian Serratos) a du mal à rester fidèle à elle-même alors qu’elle jongle avec les exigences de sa carrière pop de plus en plus médiatisée. Cela met également en lumière sa romance avec son nouveau mari et coéquipier Chris Pérez (Jesse Posey) – et les frictions que leur relation provoque pour les autres.

« Je veux juste qu’on se souvienne de quelqu’un qui a tout donné », dit la chanteuse à un journaliste en voix off.

Christian Serratos dans le rôle de la chanteuse Selena et Gabriel Chavarria dans le rôle de son frère et membre du groupe AB Quintanilla dans une scène de « Selena: The Series » de Netflix. Sara Khalid / Netflix

Connue sous le nom de «Reine de Tejano», Selena Quintanilla Pérez, née au Texas, est devenue une sensation mondiale en chantant en espagnol et en anglais. Sa vie a été tragiquement écourtée en 1995 lorsqu’elle a été tuée par balle à 23 ans par le président licencié de son fan club.

La vraie Selena sur scène au Southern Star Amphitheatre de Six Flags AstroWorld en 1994 Howard Castleberry / AP

Bien que cela fasse plus de 25 ans depuis le meurtre choquant du lauréat d’un Grammy, sa musique perdure. Les fans se rassemblent toujours dans le monde entier chaque mars pour l’honorer à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. En raison de la pandémie de l’année dernière, ils lui ont rendu hommage dans des publications sincères sur les réseaux sociaux.

Peu de temps avant la première de la première saison de « Selena » en décembre dernier, Chris Pérez s’est rendu sur Instagram pour partager de bons souvenirs de jouer de la guitare principale dans le groupe de Selena, Selena y Los Dinos, qui présentait également son père et ses frères et sœurs.

« J’aimais sa musique avant même de rejoindre le groupe », a écrit Pérez en partie, avant de dire aux fans: « J’espère que vous apprécierez cette série. »