Un singe devient viral pour sa ressemblance avec l’Ewok de ‘Star Wars’

Un singe a pris Internet par surprise en devenant viral en raison de sa grande ressemblance avec les célèbres extraterrestres de ‘Guerres des étoiles’, Les Ewok.

Les personnages adorables ont été présentés à la franchise « Star Wars » en tant que créatures primitives, apparaissant pour la première fois dans le film, ‘Le retour des Jedi’.

Lorsqu’on lui a demandé George Lucas Sur l’inspiration qu’il a eue de créer les Ewoks dans «Star Wars», le cinéaste a cité différents groupes culturels, des Amérindiens, Miwok aux guérilleros vietnamiens.

Cependant, Lucas a également révélé que l’inspiration physique des Ewoks était tirée d’une race de chien appelée Griffon Bruxellois. Ce physique spécifique de la créature « Star Wars » est ce qui a conduit de nombreux utilisateurs de Twitter à comparer un singe au personnage.







Maintenant, une vidéo a été partagée d’un singe qui a une forte ressemblance physique avec l’Ewok tout en étant nourri par des humains. Une fois que la vidéo est devenue virale, les fans de «Star Wars» n’ont pas tardé à faire des comparaisons entre le personnage et la race des singes.

La race de singe présentée dans la vidéo est originaire d’une petite région du Tibet, mais son habitat a commencé à disparaître. Menacée par elle et la chasse illégale, en plus des activités touristiques en Chine, la race des singes est l’une des espèces de primates les plus menacées de la planète.