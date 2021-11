Les baskets Home Alone d’Adidas arrivent juste à temps pour Noël

Canalisez Kevin McCallister cette saison des fêtes en récupérant le Seul à la maison x Baskets Adidas Forum Lo. Des images officielles des chaussures ont été publiées et les fans auront la possibilité de les récupérer tôt avant leur arrivée dans les magasins en téléchargeant l’application Adidas Confirmed. Il sera disponible le premier décembre via un tirage anticipé via Confirmed pour 110 €, suivi d’une sortie mondiale le 11 décembre.

Les baskets sont calquées sur celles portées par le personnage de piège de Macaulay Culkin dans Seul à la maison, avec la bande velcro et les trois bandes rouges sur le côté. Ils sont de couleur rouge et blanche avec une miniature Seul à la maison maison sur la chaussure gauche comme un clin d’œil au film. Ils sont également faits pour donner l’impression qu’ils ont vécu certains des événements de Seul à la maison, y compris des marques de brûlure à divers endroits et une boucle de talon qui brille dans le noir qui fait référence à la poignée de porte chauffée.

Un examen plus approfondi de ces coups de pied révèle plus de références au film. Derrière le bracelet signature se trouve la citation de Kevin McCallistor : « C’est ma maison, je dois la défendre. » Différentes semelles graphiques sont également incluses, y compris un aperçu du « Plan de bataille » de Kevin et d’autres semelles mettant en vedette Harry et Marv souffrant de certains des effets des pièges du jeune garçon. Les chaussures sont surmontées d’étiquettes de languette en chenille co-marquées inspirées des tapis de Seul à la maison.

Sorti en 1990, Seul à la maison est considéré comme l’un des plus grands films de Noël de tous les temps. Réalisé par Chris Columbus et écrit par John Hughes, il met en vedette Macaulay Culkin dans le rôle d’un jeune garçon nommé Kevin qui a quitté la maison seul par inadvertance et doit défendre sa maison contre les Wet Bendits (Joe Pesci et Daniel Stern) qui cherchent à pénétrer à l’intérieur. Pour les arrêter, Kevin installe des pièges partout dans la maison avec des résultats très douloureux pour les cambrioleurs. Le film a été un énorme succès auprès des critiques et au box-office, engendrant plusieurs suites.

Cette nouvelle fait également suite à la sortie de Home Sweet Home Seul, un redémarrage de la franchise qui est en partie une suite héritée de l’original. Alors que Culkin ne revient pas, un autre personnage de l’original revient et fait référence à Kevin, confirmant qu’il est dans la même histoire. Le nouveau film, sorti sur Disney +, met en vedette Archie Yates, Rob Delaney et Ellie Kemper avec un scénario similaire à celui de l’original – des cambrioleurs tentent de cambrioler une maison avec un jeune garçon seul à la maison, pour être déjoués par ses nombreux pièges .

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Macaulay Culkin reviendrait pour le Seul à la maison redémarrer, mais cela s’est avéré ne pas être le cas. Avant sa sortie, Culkin a tweeté: « Juste un avertissement puisque j’ai souvent eu cette question aujourd’hui: je ne suis PAS dans le nouveau redémarrage de Home Alone. Je souhaite à tous les participants la meilleure des chances cependant. »

Les Seul à la maison x Les baskets Adidas Forum Lo peuvent être achetées tôt avec l’application Adidas Confirmed à partir du 1er décembre pour ceux qui participent à un tirage et gagnent. Un déploiement mondial suivra pour tout le monde le 11 décembre. En savoir plus sur les chaussures sur l’application Confirmed.





