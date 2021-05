Demi Moore partage la photo du moment où sa fille Tallulah a révélé la nouvelle de ses fiançailles à sa famille

CYRILLUS Jupe longue en coton double gaze fille eclipse taille: 4A

Une jupe sous influence... gitane, flamenco ou bohème, les filles s'improvisent des looks aux inspirations du moment ! Avec sa maxi longueur, elle flâne en ville, se pavane sur la plage et inspire les vacances. Nos stylistes ont choisi un coton double gaze pour son aspect naturel légèrement froissé. DétailsTaille élastiquée avec noeud. Matière100% coton double gaze. Confection Inde.Nous avons choisi l'Inde pour son savoir-faire, son expertise et sa culture de la couture.