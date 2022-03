Les Grammys approchent : Qui est l’artiste avec le plus de statuettes de l’histoire ?

MUSIQUE

Ni Billie Eilish ni Michael Jackson ne sont en tête du classement. Découvrez qui sont les chanteurs, producteurs et groupes qui ont marqué l’histoire de la musique.

© GettyLes Grammys auront une nouvelle édition le 3 avril.

La célébration la plus attendue par les amoureux de Musique est sur le point d’arriver : le Grammy Awards 2022. Le prochain 3 avrille MGM Grand Garden Arena de Las Vegas accueillera les personnalités les plus marquantes de l’année pour rendre hommage à leurs productions, avec des figures classiques telles que ABBA ou des voix qui signifiaient une révélation comme Olivia Rodrigue. Tous les artistes nominés commenceront à faire partie de l’histoire de cet épisode emblématique.

Il s’agit de 64e édition dans les mains de Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement des États-Unis. En ce sens, de sa première livraison en mai 1959 à cette partie, des artistes de tous genres se sont frayé un chemin à travers la cérémonie annuelle qui reconnaît le talent et la popularité des musiciens les plus distingués de l’industrie. Mais… Qui est celui qui a reçu le plus de statuettes au total ?

+ Grammy : les artistes qui ont établi un record

-Georg Solti

Le record absolu des Grammy Awards appartient à Georg Solti. Né à Budapest en 1912, il a su être un chef d’orchestre -nationalisé britannique- qui s’est avéré être le plus polyvalent de sa génération, en plus de s’être imposé comme un pionnier de l’enregistrement stéréo d’opéras complets. Bien qu’il soit décédé en 1997 à l’âge de 84 ans, il a laissé un énorme héritage : de sa 71 candidaturesa réussi à gagner 31 récompenses.

– Beyoncé

Bien que Quincy Jones continue dans le classement, le producteur d’albums tels que Thriller en francais de Michael Jackson, une chanteuse a su prendre sa place : Beyoncé. C’est qu’elle est l’artiste féminine avec le plus de prix Grammy obtenus tout au long de sa carrière artistique. Dans des rôles solo, de collaboration et de production, il a été nommé 79 foisgagnant 28 récompenses en tout. De cette façon, elle est la chanteuse la plus reconnue par l’Académie dans l’histoire de la musique.

– Les Beatles

Alors que Georg Solti est l’artiste le plus primé et que Beyoncé le suit comme le chanteur le plus distingué, quand il s’agit de groupes musicaux, on a réussi à balayer toutes les statuettes. Il s’agit de les Beatles, le groupe de rock anglais formé par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. L’Académie les a reconnus avec 45 candidaturesdont ils ont pu s’emparer 28 récompenses.

