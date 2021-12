HBO Max : comment et à quelle heure voir le concert de Nicky Jam en direct

L’arrivée de HBO Max en Amérique latine, il a apporté un catalogue très complet pour tous les utilisateurs. C’est qu’en plus des contenus de HBO, Warner Bros., DC Comics et Cartoon Networtk, la plateforme propose du matériel original des plus divers. En ce sens est venu En direct sur Max, une émission qui propose chaque semaine de la musique et du divertissement aux fans. Ce samedi 12 décembre ce sera au tour de Nicky confiture et ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de le voir.

Le spécial a commencé le 13 novembre par la main de Sony Music Latin et ils ont déjà défilé Farruko, Manuel Turizo, Reik et Mau et Ricky pour les concerts à travers des retransmissions en direct qui peuvent être appréciées exclusivement sur la plateforme. Avec un format innovant, les abonnés au service pourront se connecter non seulement pour écouter les chansons du moment, mais aussi pour interagir en temps réel avec leurs artistes préférés.

Sans frais supplémentaires, sur l’écran d’accueil de HBO Max, les utilisateurs trouveront la section pour accéder au segment Live on Max. Et non seulement il inclura le moment du concert, mais il montrera aussi en direct le je passe par les vestiaires des protagonistes, vivant ce qui se passe dans le dans les coulisses, envoyer des salutations et même voter pour la chanson avec laquelle ils veulent que le spectacle se termine.

Conduit par Lety Sahagun, ce samedi ce sera à son tour de présenter Nick Rivera Caminero, plus connu sous le nom de Nicky Jam et comme l’un des pionniers de la reggaeton dans le monde. Est-ce que sa carrière a commencé quand il était si seul 11 ans lorsqu’il a enregistré son premier album intitulé Différent des autres. Des années plus tard, ses chansons l’ont catapulté vers la gloire mais, en raison de problèmes personnels, il a dû mettre son amour de la musique en pause pendant plusieurs années.

Depuis 2013, son succès n’a pas cessé : il a fait le tour du monde avec des tubes tels que Tu penses à moi, Curiosité, Jeux interdits, j’vais boire Oui Bouffonneries, pour ensuite diriger le palmarès Billboard Hot Latin Songs pendant 30 semaines avec Pardon, sa collaboration avec Enrique Iglesias en 2015. Après avoir partagé un studio avec les artistes les plus importants du genre, il s’apprête aujourd’hui à être la star de la nuit et à éblouir les abonnés de HBO Max.

+ A quelle heure voir le concert de Nicky Jam ?

Mexique: 20:00

Argentine: 11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI

Miami : 21H00

