Vous pouvez acheter un jouet sexuel inspiré de Pete Davidson

ToyJoy Lovetoy Kit pour couples

Le kit pour couples Lovetoy constitue la meilleure façon de débuter pour tous ceux qui veulent expérimenter avec des jouets sexuels, le bondage et une domination légère. Le kit pour couples de Lovetoy comprend 10 jouets sexuels différents que vous pouvez explorer et apprécier ensemble. Avec le kit pour couples Lovetoy, vous obtenez : Un fouet en forme de cœur pour une claque amoureuse. De l'autre côté du fouet se trouve une plume douce et coquine, pour créer des sensations de chatouillement sur tout le corps. Un bandeau qui cache la lumière et augmentera tous vos autres sens, intensifiant la sensation de chaque contact. Le bandeau est en simili cuir, a une doublure intérieure douce et une sangle élastique pour s'adapter aux têtes d'une circonférence comprise entre 49 et 76 cm. Deux paires de menottes de 5,5 cm de largeur en simili cuir, avec une doublure intérieure douce. Les menottes s'ajustent en taille de 13,5 cm à 23 cm. Deux boules de plaisir contenant chacune une boule de geisha excitante qui bouge avec vos mouvements. Les boules de plaisir pèsent 55 g et ont un diamètre de 3 cm. Grâce à leur surface lisse et à leur sangle, elles sont faciles à insérer et à retirer. Un œuf vibrant passionnant offrant une vibration continue contrôlée par une télécommande. L'œuf mesure 5,3 cm de long et 2,4 cm de diamètre. Le câble reliant l'œuf et la télécommande mesure 50 cm. Un anneau masculin avec vibrateur très flexible et qui s'adapte aux pénis de presque toutes les tailles. La vibration de l'anneau crée une expérience plus intense lorsque vous vous amusez et aide à maintenir l’érection plus longtemps. Un gode vibrant avec une surface nervurée et un diamètre de 2,3 à 3,7 cm. Le gode vibrant a des vibrations continues qui peuvent être appréciées à la fois par voie vaginale et anale. Remarque : le renflement en bas agit comme un bouchon. Une gaine à pénis flexible et émoustillante avec des clous, procurant une sensation accrue pendant les rapports sexuels. Le manchon mesure 11,2 cm de long et a un diamètre intérieur de 3 cm. Un plug anal de forme ergonomique avec une poignée qui peut être utilisée par lui et elle. Le plug anal mesure 2,5 à 3 cm de large. Deux pinces à seins, réglables en fonction de la pression souhaitée. Les deux pinces à seins sont décorées d'une petite cloche qui sonne lorsque vous bougez. Tout cela, avec quelques pétales de rose éparpillés dans la chambre, peut créer une atmosphère romantique. Vous devriez avoir de quoi jouer ce soir ! REMARQUE ! Les piles sont incluses pour l’anneau masculin, mais pas pour le gode vibrant (1x pile AA) ni l’œuf vibrant (2x piles AA).