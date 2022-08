Le nouveau scandale d’Ezra Miller : de nouveau il est accusé d’un crime grave

in

célébrités

Ezra Miller continue de faire la une des journaux, mais cette fois en montrant à nouveau son côté négatif. Dans les dernières heures, un nouveau crime a été signalé dans lequel il est impliqué.

© GettyLe nouveau scandale d’Ezra Miller : encore une fois, il a été accusé d’un crime grave.

Nous sommes au huitième mois de 2022 et nous avons déjà perdu le compte des fois où Ezra Miller Elle fut au centre de divers scandales, à commencer par l’incident survenu dans un bar à Hawaï. A cette occasion, un nouveau procès contre lui a été révélé qui a généré une polémique de plus sur le chemin de la première de Éclatle film qui serait le dernier de l’univers étendu de DC en raison d’un éventuel licenciement par Warner Bros. Discovery.

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été utilisés pour exprimer les opinions d’une partie de la fancom de DC Comics après l’annulation de Fille chauve-sourisexpliquant qu’entre-temps le projet mettant en vedette Meunier Il est toujours en vigueur et devrait sortir en juin 2023. Les accusations portées contre l’acteur incluent des agressions et harcèlement de femmes, des vols qualifiés dans des établissements, la corruption de mineurs et la perte de réalité en portant une arme à feu dans la rue.

+Ezra Miller et un nouveau scandale

D’après ce qui a été rapporté par VariétéLa police de l’État du Vermont a été informée d’un rapport de cambriolage dans une résidence de Stamford à 5 heures du matin le 1er mai. Là, la police a découvert que des bouteilles d’alcool avaient été prises au domicile alors que les propriétaires n’étaient pas présents. Regarder les caméras de sécurité Ezra Miller a été trouvé en train d’entrer dans l’endroit et ils ont les preuves nécessaires pour ouvrir une affaire.

Le rapport assure que le 7 août La police a localisé Miller et lui a délivré une assignation à comparaître le 26 septembre devant la Cour supérieure du Vermont.. En cas de non-présentation, la procédure indique qu’il aurait une demande d’arrestation. Selon une enquête de Pierre roulante, Erza a hébergé une mère de 25 ans et ses trois enfants dans le ranch de sa maison du Vermont, qui est gérée comme une ferme de cannabis sans licence et porte plusieurs armes à feu.

Les signes et l’histoire montrent clairement que le comportement des Ezra Miller Cela ne changera pas et il ne serait pas étrange que d’autres plaintes à son encontre soient connues dans les semaines à venir. Quant à Éclatau-delà des pensées des fans, le directeur exécutif de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a réitéré que le film est toujours en cours, avec Adam noir Oui Shazam 2: « Nous sommes vraiment excités à leur sujet. Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont fantastiques et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂