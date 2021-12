Corpse Bride de Tim Burton dévoile sa collection officielle de vêtements et d’accessoires

La Femme en Noir, la maison de couture de style gothique basée à Los Angeles, composée de designers et co-fondateurs Micheline Pitt et Lynh Haaga, en partenariat avec Warner Bros. Consumer Products, est ravie d’annoncer le lancement de ses tout nouveaux vêtements sous licence officielle. et d’accessoires inspirés du film Tim Burton de Warner Bros. Pictures Cadavre Mariée!

Lancé aujourd’hui et disponible maintenant, le Tim Burton’s Cadavre Mariée x La collection La Femme en Noir comprend une variété de vêtements, de sacs à main et d’accessoires haut de gamme en édition limitée inspirés à la fois des personnages bien-aimés et de la conception macabrement belle des costumes du chef-d’œuvre de fantaisie musicale animé en stop-motion de Tim Burton, qui est actuellement disponible en streaming sur HBO Max.

« Tu as tenu ta promesse, tu m’as libéré – maintenant je peux faire la même chose pour toi… » Inspiré par Tim Burton Cadavre Mariée. Cette robe éthérée est ce dont sont faits les rêves ! La transformation d’Emily en un tourbillon de papillons a inspiré cette magnifique confection. Le tulle à pois en bleu pastel vintage est généreusement froncé dans une robe avec des appliques papillon 3D conçues sur mesure qui dansent autour de la robe.







« Vous pouvez embrasser la mariée… » Inspiré par Tim Burton Cadavre Mariée. Hommage à notre personnage préféré, le sac à bandoulière Emily est plein de charme éthéré. Ce sac végétalien présente un visage découpé à l’emporte-pièce finement brodé de volutes de cheveux bleu jaspe nacré et d’une doublure imprimée de papillons.

« Mode victorienne, cimetières enveloppés de brume et romance surnaturelle… Quel film conviendrait le mieux à l’esthétique de La Femme en Noir ? La vision de Tim Burton s’harmonise à bien des égards avec notre philosophie du design », explique Lynh Haaga, co-fondatrice et designer de La Femme en Noir, « nous avons donc sauté sur l’occasion de plonger dans son univers visuel. Cadavre Mariée est aimé des fans d’animation, des amateurs de style gothique et de tous ceux qui ont un peu de romance sombre dans le cœur – nous nous comptons parmi ces personnes. Emily est enjouée, éthérée et magique, nous nous sommes donc vraiment penchés sur son image et son style pour les robes et les accessoires. Mais le personnage de Victor est tout simplement trop avant-gardiste et spécifique à une époque pour être ignoré, nous avons donc créé une version amusante de sa parure classique. Nous sommes ravis d’apporter ces nouveaux designs à notre fidèle base de fans.

















« Tim Burton a toujours magnifiquement et méticuleusement créé des mondes et des personnages uniques pour ses films, ses Cadavre Mariée n’est pas différent », poursuit Micheline Pitt, co-fondatrice et designer de La Femme en Noir. « La collection de personnages attachants dans cette romance gothique sombre de beauté en stop-motion a donné vie à la collection la plus unique pour La Femme en Noir. À l’aide des palettes de couleurs, des œuvres d’art et d’autres éléments des personnages, nous avons pris les conceptions de costumes de l’ère victorienne et les avons modernisées.

En mélangeant les années 1800 avec des éléments des années 1930 et 1960, nous voulions créer des pièces à la fois intemporelles et vintage. Emily the Corpse Bride était vraiment le point central de la collection. Nous voulions capturer sa beauté et sa personnalité dans les moindres détails. Que ce soit au moment où Emily éclate en papillons à la fin du film, ou sa magnifique robe de mariée, face à elle-même comme un beau sac végétalien. Nous espérons que les nouveaux et les anciens fans du film apprécieront cette collection de pièces haut de gamme pendant de nombreuses années. »





Vous pouvez voir et acheter le Tim Burton’s complet Cadavre Mariée x Collection La Femme en Noir ici.





