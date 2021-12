La bande-annonce de Minamata voit Johnny Depp incarner le célèbre photojournaliste Eugene Smith

Samuel Goldwyn Films a publié une bande-annonce officielle aux États-Unis pour le film Minamata, mettant en vedette Johnny Depp (pirates des Caraïbes), Tadanobu Asano (Thor), juin Kunimura (Tuer Bill Vol. 1 & 2), Hiroyuki Sanada (Avengers : Fin de partie) et Bill Nighy (Emma). Johnny Depp, trois fois nominé aux Oscars, incarne le célèbre photographe de guerre W. Eugene Smith dans une histoire réelle de David contre Goliath, opposant Smith à une puissante entreprise responsable de l’empoisonnement de la population de Minamata, au Japon, en 1971.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Inspiré d’une histoire vraie, Minamata met en vedette Johnny Depp dans le rôle du célèbre photojournaliste Eugene Smith. Le film se déroule en 1971 lorsque nous retrouvons Smith en ermite et déconnecté du monde qu’il a autrefois tourné. Après avoir reçu une dernière mission du rédacteur en chef du Life Magazine, Robert Hayes (Bill Nighy), Eugene doit se rendre dans la ville côtière japonaise de Minamata, qui a été ravagée par un empoisonnement au mercure. Introduites par une traductrice japonaise passionnée, Aileen (Minami) et encouragées par les villageois locaux (Hiroyuki Sanada), les images puissantes d’Eugene révèlent des décennies de négligence grave de la part de la Chisso Corporation du pays.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR













Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (« ILBE »), la société publique de divertissement d’Andrea Iervolino et Monika Bacardi cotée sur le marché AIM Italia de la Bourse italienne, a annoncé que la société avait acquis les droits de distribution nord-américains du drame inspirant et opportun du réalisateur Andrew Levitas. Minamata avec Johnny Depp.













De Hanway Films, Minamata a été écrit par David K. Kessler, Stephen Deuters, Andrew Levitas et Jason Forman. Le film a reçu sa première mondiale en tant que gala spécial de la Berlinale dans le cadre du Festival international du film de Berlin 2020. Le film a ouvert ses portes à l’international et a été chaleureusement accueilli, notamment au Japon où le film a été salué par le public et la critique et a déjà a remporté des nominations aux prix.













Andrea Iervolino a déclaré : « Ancrée par des performances exceptionnelles, une mise en scène et un savoir-faire époustouflants, Minamata est le genre de narration intentionnelle qui s’intègre au public et à un film qu’il appréciera de voir. Nous sommes ravis de pouvoir orchestrer une campagne de sortie aux côtés de Samuel Goldwyn qui invitera le public dans cette histoire. »







« Je suis ravi que le public nord-américain puisse enfin apprendre ce qui s’est passé et continue de se produire dans Minamata et dans le monde entier », a déclaré Andrew Levitas à Deadline. « Le silence des voix marginalisées et de ceux laissés pour compte (ainsi que des artistes) par les grandes entreprises doit cesser, et avec de nouveaux partenaires partageant les mêmes idées, cette histoire sera enfin révélée en Amérique du Nord et, espérons-le, offrira un peu de paix aux victimes et à leurs des familles qui ont beaucoup trop souffert.





Minamata met également en vedette Ryo Kase, Katherine Jenkins, Lily Robinson et Akiko Iwase. Le film est produit par Levitas pour Metalwork Pictures et Depp pour Infinitum Nihil, ainsi que par les producteurs Sam Sarkar, Bill Johnson et Kevan Van Thompson.







Le partenariat de distribution a été négocié par Andrea Iervolino pour ILBE et Peter Goldwyn pour Samuel Goldwyn Films. L’ILBE et Samuel Goldwyn s’étaient précédemment associés pour libérer En attendant les barbares, l’adaptation cinématographique acclamée par la critique du roman primé de JM Coetzee, avec Johnny Depp, Mark Rylance, Robert Pattinson et Greta Scacchi.

Minamata sortira en salles à partir du 15 décembre.





Le réalisateur de Minamata critique MGM pour avoir tenté d’enterrer le film de Johnny Depp Andrew Levitas critique MGM pour lui avoir prétendument dit qu’ils allaient « enterrer » la sortie de Minamata aux États-Unis en raison de l’implication de Johnny Depp.

Lire la suite





A propos de l’auteur