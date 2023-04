HBO : Barry revient et on vous dit ce qu’on a pensé de la saison

pas de spoilers

Ce dimanche, la quatrième et dernière saison de la série créée par Bill Hader et Alec Berg pour les premières de HBO.

© IMDbBarry.

Ce dimanche, la quatrième saison très attendue des premières de la série Barryune création de Bill Hader (près de alecberg) dans lequel il joue lui-même. Bien que l’émission soit en HBOvous pouvez également la suivre en ligne via HBO Maxpour ne manquer aucun détail du parcours de ce tueur à gage.

Dans ce nouvel opus, l’intrigue se déroule après l’arrestation de BarryÀ quelle heure Cousineau Il est considéré comme un véritable héros. Pour autant, l’emprisonnement du personnage principal ne sera pas la fin d’un individu de plus en plus usé et dont la rédemption semble de plus en plus insaisissable.

Les ténèbres se répandent rapidement dans cette dernière saison de Barryet nous voyons comment les personnes les plus proches de lui, telles que Cousineau, Sally et NoHo HankIls en subissent les conséquences. Bien qu’il ait semblé ressentir une certaine sympathie pour le dernier mentionné, les actions de Barry ils ont un impact dévastateur sur tout le monde autour de lui, même s’il essaie de les aider.

le talent de Bill Hader en tant que réalisateur reste un moment fort de la série, et le travail photographique est particulièrement remarquable. Cette dernière saison, avec son dosage d’humour encore plus prudent, nous oblige à marcher sur la fine ligne entre la rédemption et les conséquences inévitables d’une vie égoïste et criminelle.

+Combien de temps durent les épisodes de Barry

La durée de cette série a été l’une de ses principales caractéristiques ; la capacité de Bill Hader raconter autant en si peu de temps est remarquable. Dans ce contexte, comme lors des saisons précédentes, la durée de chaque épisode de Barry il continuera d’être d’environ 30 minutes à chaque émission.

