Le film Star Wars Rey se déroule 15 ans plus tard et trouve l’ordre Jedi « en désarroi »

Suite à la révélation passionnante que Star Wars : Le Réveil de la Force la star Daisy Ridley reviendra pour un autre Guerres des étoiles suite, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a maintenant révélé un aperçu plus approfondi de ce que le projet impliquera. S’adressant à IGN lors de Star Wars Celebration 2023, Kennedy a révélé que l’épisode sans titre, qui verra Daisy Ridley reprendre le rôle de Rey, reprendra 15 ans après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker et trouve l’ordre Jedi « en désarroi ».





« Eh bien, nous sommes à 15 ans de ‘Rise of Skywalker’, donc nous sommes après la guerre, après le Premier Ordre, et les Jedi sont en plein désarroi. Il y a beaucoup de discussions autour de ‘Qui sont les Jedi ? Qu’est-ce qu’ils font ? Quel est l’état de la galaxie ? Elle essaie de reconstruire l’Ordre Jedi, sur la base des livres, sur la base de ce qu’elle a promis à Luke, alors c’est là que nous allons. »

L’évocation de Guerres des étoiles Luke Skywalker (Mark Hamill) aura beaucoup de gens qui se demanderont si le maître Jedi bien-aimé reviendra. Alors que le personnage est mort pendant Star Wars : Les Derniers Jedi, la mort n’est jamais la fin d’un Jedi, mais cela signifie-t-il que Luke apparaîtra comme un fantôme dans la suite centrée sur Rey ?

« Je ne sais pas si nous passerons beaucoup de temps dans des flashbacks ou [on] Forcer des fantômes ou des choses comme ça, mais certainement, l’esprit de ce qu’il représente pour elle va être significatif.

Réalisé par la journaliste et cinéaste primée aux Oscars Sharmeen Obaid-Chinoy (Mme Marvel), et écrit par Steven Knight (Peaky Blinders, promesses orientales), le film sans titre Rey n’a pas encore de date de sortie mais est sur le point d’avoir un script terminé.





Daisy Ridley est « hors de son esprit excitée » de revenir en tant que Rey

Daisy Ridley a été mise à l’honneur en 2015 grâce à son rôle principal dans Star Wars : Le Réveil de la Force. Alors que la trilogie de la suite de Disney a suscité des réactions controversées de la part des fans, ce qui a conduit certaines de ses stars à quitter la franchise, Ridley serait extrêmement excité de retourner dans une galaxie très, très lointaine.

« C’était un appel téléphonique assez simple », a révélé Kennedy à Variety lorsqu’on lui a demandé de ramener Ridley et de la faire apparaître à Star Wars Celebration 2023. .’ Nous avons beaucoup parlé de ce que nous faisons dans le domaine du cinéma et j’ai dit : « Je pense que nous sommes sur le point d’être prêts ». Aimeriez-vous aller à Celebration ? C’était vraiment le début. Elle était folle de joie.

Le film Rey n’était qu’une des nombreuses annonces majeures faites à Star Wars Celebration. Ainsi que des mises à jour et des bandes-annonces pour des séries Disney+ telles que Ahsoka, Star Wars : Skeleton Crew, Star Wars : The Bad Batch, et L’Acolyteun nouveau film de Indiana Jones et le cadran du destin le réalisateur James Mangold à propos du premier Jedi est également en cours de développement.