NETFLIX : la SÉRIE qui revient pour sa dernière saison et en moins de 3 jours est déjà la PLUS VUE au monde

Le succès revient pour attraper une série Netflix qui a fait son retour pour le dernier volet d’épisodes. Découvrez tous les détails ci-dessous.



Le mois de juin a de nombreuses premières attendues pour le service de streaming Netflix, certains qui reviennent avec de nouvelles saisons ou des sorties qui promettent d’être une vraie surprise. A cette occasion, un titre a fait son retour pour dire au revoir à ses fans et en quelques jours il est déjà devenu le plus choisi par les abonnés.

La semaine a présenté diverses productions arrivées sur la plateforme et faisant également partie du Top 10 du public actuel, telles que arnoldla série sur Schwarzenegger, ou le film Sois toi-même, avec un excellent accueil des utilisateurs. Cependant, il y avait un contenu qui avait une certaine attente car c’était sa fin et c’est Moi jamais.

D’après le site Patrouille Flix qui est chargé de publier les listes de reproductions, saison 4 de Moi jamais est en tête du classement mondial actuel des séries Netflix. Cette comédie créée par Mindy Kaling et Lang Fisher est revenue le 8 juin pour son dernier volet d’épisodes, qui a reçu l’accueil attendu.

Pour la saison finale, son synopsis était le suivant : « Devi a encore d’importantes leçons de vie à apprendre. C’est la dernière année du lycée. Il est temps de dire au revoir à l’école secondaire et de décider quoi faire de votre avenir. De plus, il y a des romances et des expériences amoureuses. Devi perdra-t-elle sa virginité au profit de Ben ? Et en plus de ça, avec qui Devi finira-t-elle, Paxton ou Ben ? ».

Après le dernier lot de chapitres, son protagoniste Maitreyi Ramakrishnan, qui a donné vie à Devi, a publié une déclaration émouvante sur ses réseaux sociaux. Le casting de je n’ai jamais 4 a été complété par : Victoria Morales, Michael Cimino, Genneya Walton, Ivan Hernandez, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Lee Rodriguez et Ramona Youngentre autres.

