Joker 2 Image révèle le premier regard sur Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn

Le réalisateur Todd Phillips a enfin révélé notre premier regard sur Lady Gaga comme Harley Quinn dans la prochaine suite de DC, Joker : Folie à deux. L’image, que Phillips a partagée sur les réseaux sociaux, montre que Gaga regarde avec un mélange d’amour et de peur l’oscarisé Joaquin Phoenix, qui reprendra bien sûr le rôle d’Arthur Fleck alias le Joker dans la suite très attendue. Découvrez la nouvelle image de Joker : Folie à deux dessous.





En souhaitant à tous une « Joyeuse Saint-Valentin », ce premier regard sur Une star est née La star Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn sera certainement un cadeau très bienvenu pour les fans, qui ont attendu un certain temps pour voir la sensation pop en tant que personnage bien-aimé de DC. Bien que l’actrice n’ait pas encore le look glamour et clownesque, l’image révèle clairement que Joker : Folie à deux explorera les débuts de la relation entre Quinn et Joker. Une relation qui mènera sans aucun doute à beaucoup de folie et de chaos au fur et à mesure qu’elle progresse.

FILM VIDÉO DU JOUR

Créé par Paul Dini et Bruce Timm pour le film acclamé par la critique Batman : la série animée En 1992, Harley Quinn commence sa vie en tant que Dr Harleen Quinzel, psychiatre à l’asile d’Arkham de Gotham City qui tombe amoureuse de son patient, le Joker. Le personnage est depuis devenu un incontournable du monde de Homme chauve-souris, apparaissant à la fois dans les bandes dessinées, les émissions de télévision et les films. Le personnage a déjà été interprété en direct par Margot Robbie dans les goûts de La brigade suicideet dirige actuellement sa propre série animée sur HBO Max dans laquelle elle est exprimée par La théorie du Big Bang vedette Kaley Cuoco.





Joker : Folie à deux est une comédie musicale

Images de Warner Bros.

Réalisé une nouvelle fois par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker : Folie à deux (qui signifie « délire ou maladie mentale partagée par deux personnes en étroite association ») reprendra avec Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck alias le Joker. Après avoir été transformé en Clown Prince of Crime dans le premier film, la suite trouvera Fleck maintenant emprisonné à Arkham Asylum, où il rencontre la psychiatre étonnamment compréhensive, le Dr Harleen Quinzel.

La présence de Lady Gaga a quelque peu surpris les fans du premier Joker, mais le casting a beaucoup plus de sens maintenant que nous savons que Joker : Folie à deux sera une comédie musicale. Des rumeurs ont même suggéré que le Joker la suite sera racontée entièrement du point de vue de Harley plutôt que d’Arthur. « Apparemment, Joker 2 n’est pas tant un film Joker, c’est une Harley Quinn… C’est du point de vue de Harley Quinn », ont affirmé des sources. « Et la raison pour laquelle c’est une comédie musicale, c’est parce que c’est ainsi qu’elle perçoit sa relation avec Joker. «

Avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey, Joker : Folie à deux devrait sortir en salles le 4 octobre 2024.