Katy Perry JonBenet Ramsey Théorie du complot: sont-ils la même personne?

La mort de JonBenet Ramsey a secoué le monde au milieu des années 90 et reste l’un des plus grands mystères de l’homocide de notre temps.

Alors que le corps de l’ancienne reine de beauté enfant a été retrouvé dans le sous-sol de la maison familiale du Colorado avec une note de rançon, certains théoriciens du complot n’achètent pas le fait que JonBenet Ramsey a été assassiné.

Depuis des années maintenant, beaucoup de gens spéculent que Katy Perry est en fait la même personne que JonBenet Ramsey.

Serait-il vrai que Katy Perry est la version adulte de la reine assassinée du concours de beauté?

Dans la théorie du complot de Katy Perry JonBenet Ramsey:

Qu’est-il arrivé à JonBenet Ramsey?

Tout d’abord, passons en revue ce qui est arrivé à JonBenet Ramsey, la reine des concours de six ans. Ramsey était de Boulder, Colorado, et a été retrouvée étranglée dans le sous-sol de sa maison familiale en 1996. Cependant, une note de rançon a été trouvée en premier et son père, John Bennett Ramsey, a retrouvé JonBenet Ramsey mort dans le sous-sol 8 heures après l’avoir signalée. disparu. Sa mort a été classée comme un homicide et ses deux parents ont été soupçonnés.

À ce jour, l’affaire n’est toujours pas résolue et il y a de nombreux aspects étranges entourant le meurtre.

Les théoriciens du complot croient qu’elle n’est pas morte et que sa mort a été simulée.

Les théoriciens croient également qu’elle a grandi pour devenir Katy Perry et que cette nuit-là, elle n’a pas été tuée, mais au lieu de cela, elle a été kidnappée et les Illuminati ont été impliqués.

Comment la théorie du complot JonBenet / Katy Perry a-t-elle commencé?

Dans une vidéo YouTube maintenant supprimée, le théoricien du complot Dave Johnson a expliqué sa conviction que Katy Perry est JonBenet Ramsey.

La vidéo a été initialement publiée en décembre 2014 et n’est plus sur Internet, mais la théorie est toujours confirmée aujourd’hui.

Dans la vidéo, Johnson déclare: «JonBenét Ramsey n’est pas mort, personne n’est mort, personne n’a été blessé. Mais elle a été sacrifiée: ce sacrifice n’était que de nom, et ce sacrifice était d’obtenir quelque chose, et que quelque chose devait devenir une star. «

Il poursuit: « JonBenét Ramsey est devenu Katy Perry. C’est un fait. Donc, si l’un d’entre vous continue à mentir sur la mort de cette personne, vous êtes en fait un faux témoin de meurtre et de mort. »

Johnson pense que Perry, née en 1984, était dans la clandestinité depuis que la nouvelle de l’affaire du meurtre a éclaté en 1996 jusqu’à la sortie de son single «I Kissed a Girl» en 2008.

Les parents de Perry ressemblent aux parents de Ramsey.

Il a été noté que les parents de Katy Perry, les pasteurs Keith Hudson et Mary Perry, ressemblent incroyablement aux parents de Ramsey, Patsy et John Bennett Ramsey.

Un autre théoricien du complot et YouTuber, Jungle Surfer, a publié une vidéo YouTube maintenant supprimée affirmant que les parents avaient la même forme de sourcil.

Il a déclaré: « Vous savez, les sourcils ne changent pas beaucoup chez une personne. Vous êtes né avec vos sourcils. Ils sont très proches, très proches en effet, n’est-ce pas? Comme vous le savez, toute cette industrie du divertissement est juste une mascarade – vous ne connaissez vraiment pas la vérité. «

Katy Perry a fait référence à JonBenet Ramsey dans ses mémoires.

Il existe une biographie de Katy Perry appelée Katy Perry: une vie de feux d’artifice et dans ce document, l’auteur Chloe Govan note que Perry a dit qu’elle écrivait des chansons à un très jeune âge. Elle a expliqué: «Non pas que j’étais l’un de ces enfants de scène. Il n’y avait pas de JonBenét Ramsey à l’intérieur de moi qui n’attendait d’éclater.

Un YouTuber différent qui passe par VK 33 souligne que «les Illuminati mettent toujours des indices cachés à la vue de tous.»

