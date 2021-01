Die Hard 6 La rumeur suggère que Bruce Willis est prêt à revenir en tant que John McClane une dernière fois

Bruce Willis s’apprête peut-être à ressusciter enfin John McClane pour un dernier film dans Die Hard 6. Le personnage a été vu pour la dernière fois en 2013, gravement mutilé. Une bonne journée pour mourir dur, mais un nouveau rapport suggère que la star d’action de 65 ans se prépare à relancer la série pour une sixième et dernière aventure, dans laquelle le héros se retrouvera sans aucun doute au mauvais endroit au mauvais moment.

Malheureusement, le rapport, qu’il convient de préciser n’est qu’une rumeur à ce stade, n’entre pas dans les détails concernant la direction de Mourir dur 6, mais l’idée d’une dernière sortie explosive pour John McClane suit ce qui a été rapporté dans le passé. À un moment donné, il y avait des plans en place pour apporter un Mourir dur prequel au grand écran. Intitulé provisoirement McClane, le projet a finalement été annulé après que Disney a acheté 20th Century Fox et a parcouru sa liste de projets à venir dans le but de réduire le budget. Alors que les détails du complot proposé restent rares, il a été dit que McClane n’aurait présenté Bruce Willis que dans un caméo, comme dispositif de cadrage de l’histoire, avec un jeune acteur jouant le rôle de John McClane en tant que flic des années 80.

McClane aurait commencé sa vie comme Die Hard Year One, qui aurait utilisé le Mourir dur bande dessinée prequel de BOOM! Studios et écrivain / artiste Howard Chaykin comme point de départ. Sorti en 2009, Die Hard Year One est une série de 8 numéros se déroulant en 1976 et suit John McClane en tant que flic recrue dans le NYPD.

Les rumeurs entourant le prequel de Die Hard ressemblent beaucoup aux crétins sans visage que McClane aime abattre, ils continuent à venir, avec de nouvelles spéculations indiquant que l’histoire aurait ramené Willis en tant que McClane actuel, qui commencerait à travailler sur une affaire qui renvoie à une affaire dans laquelle il a travaillé en tant que flic recrue dans la vingtaine, avec le rôle du jeune McClane, soit une refonte, soit une technologie de vieillissement infâme.

Le producteur exécutif Lorenzo di Bonaventura a précédemment expliqué l’approche du projet, déclarant à juste titre que vous ne pouvez pas vraiment faire Mourir dur sans pour autant Bruce Willis. « Je ne sais pas comment tu fais Die Hard sans Bruce, » dit-il à l’époque. « L’idée qu’il n’est pas très important dans ce film n’est pas du tout exacte. Nous allons explorer John McClane dans la vingtaine. Mais la version de 60 ans est tout aussi importante. »

Bien que tout cela reste très vague à l’heure actuelle, l’idée de Willis reprenant le rôle de John McClane, plus âgé et plus jeune, correspond certainement à ce que sont les suites tant attendues en ce moment, et à l’idée générale d’un cas actuel qui en renvoie à un. des années 80 pourrait certainement fonctionner si bien fait.

Willis reprenant le Mourir dur Le rôle toutes ces années plus tard n’est pas non plus sans précédent, l’acteur ayant récemment joué le rôle de John McClane dans une campagne publicitaire pour les batteries de voiture DieHard. Peut-être que ramper à l’intérieur des bouches d’aération a à nouveau imprégné Willis du désir de revenir dans la franchise une dernière fois avec Mourir dur 6. Pour l’instant, Willis revient dans la franchise de science-fiction pour combattre des extraterrestres dans Péché cosmique. Cela nous vient de Daniel Richtman.

