Pixar poursuivi pour plagiat

Le studio d’animation derrière de grands titres comme voitures Oui histoire de jouet a annoncé l’arrivée de son prochain titre, en juin 2023, et avec cela sont venus les problèmes.

© GettyPixar a annoncé un nouveau projet cette semaine.

Le monde de l’animation et du grand écran compte de belles références telles que travaux de rêved’une part, avec tous les films de ShrekSoit Éclairage et universel de la main de Mon méchant préféré. Mais s’il s’agit de productions lourdes, s’il s’agit de penser à un studio qui n’échoue jamais en matière de première, c’est Pixar. Acquis par Disney en 2006, est responsable de sagas telles que histoire de jouet, voitures Soit Les incroyablespour ne citer que quelques cas.

Après les sorties de Âme, Lucas Oui Devenir rougetous les films d’animation venus directement Disney+ sans passer par le cinéma, il a été annoncé quelle sera la prochaine étape pour le studio d’animation. Le film en question s’appelle Élémentaire et sera dirigé par Pierre Sonnavec l’idée qu’il débarquera le 16 juin 2023. Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé si cela se fera directement via le Diffusion ou s’il aura une étape sur grand écran.

En tout cas, la nouvelle a été éclipsée par une plainte pour plagiat qui a été déposée via les réseaux sociaux dans une publication qui comptait plus de 300 000 aime en un peu plus d’une journée. C’est le compte de Twitter depuis Jeux mathématiques sympasune entreprise dédiée au développement de jeux vidéo pour enfants et adolescents qui ont, en plus d’un élément ludique, une partie didactique.

Le compte était chargé de retweeter le portail d’actualités Envie de dessin animéoù l’on racontait ce qui allait être le prochain film de Pixar et là ils ont écrit : « Familier mais étrange à la fois ». C’est que, les protagonistes de la nouvelle production du studio d’animation sont très similaires (à la fois esthétiquement et essentiellement) à ceux qui ont dirigé le jeu vidéo Garçon de feu et fille de l’eaucréé par Albet d’Oslo pour Jeux mathématiques sympas.

+Quelle sera l’intrigue d’Elemental ?

Dans la perspective du 16 juin, il est encore trop tôt pour parler de ce que l’on peut voir en matière d’animation dans Élémentaire, puisque seul un petit concept art du film a été dévoilé. Ce qui a été rapporté est le synopsis officiel : « Dans une ville où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble, une jeune femme de feu et un garçon qui suit le courant vont découvrir quelque chose d’élémentaire : tout ce qu’ils ont en commun ».

