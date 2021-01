Les TikTokers misogynes ne peuvent pas arrêter de ridiculiser les femmes pour littéralement tout – et ça vieillit

Quelle est la chose la plus ridicule dont vous vous êtes jamais moqué?

Je me souviens très bien d’un garçon dans l’une de mes classes de lycée qui se moquait de moi quand j’ai mentionné que j’allais à un concert de Drake ce week-end – un concert auquel il allait également.

Mais pour une raison quelconque, aimer Drake était acceptable, peut-être même cool. Pendant ce temps, mon intérêt pour l’un des artistes les plus populaires du monde à l’époque était de «trop essayer».

Je ne pense pas souvent à cette histoire ni à un incident isolé.

En fait, j’ai vécu et été témoin de tant d’interactions similaires à double standard que je frappe rarement même la paupière lorsqu’elles se produisent.

Mais c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai vu ce TikTok demandant aux téléspectateurs de « Nommez une chose que les filles peuvent aimer et dont on ne se moquera pas. »

Les commentaires étaient un mélange de personnes qui avaient du mal à penser aux réponses en disant: «Je vais avoir besoin d’une prolongation pour cette mission», et des filles partageant leur histoire de ridicule injustifiée.

Une fille a raconté comment elle avait éternué une fois en classe et le professeur l’a accusée «d’essayer d’être mignonne et drôle» pour son béguin. Un autre a déclaré: «Je me suis littéralement moqué d’avoir utilisé un parapluie.»

Ce type de moquerie bizarre existe de manière prolifique sur TikTok et sur les réseaux sociaux en général. Tu te souviens quand les filles VSCO étaient une chose? Et les filles se moquaient littéralement juste pour porter des chouchous et porter des flacons hydro?

Ou quand les E-girls ne pouvaient pas porter un eye-liner foncé et des filets de pêche sans avoir une section de commentaires pleine d’insultes? Mais quand les E-boys sont arrivés, ils ont été félicités pour avoir enfreint les normes de genre et détruit la masculinité toxique?

Un TikToker nommé Sasha a accumulé près de 3 millions de vues pour une vidéo parodiant exactement comment les hommes réagissent aux femmes lorsqu’ils partagent ce qui les intéresse.

Quand une fille s’intéresse au maquillage, aux vêtements ou à quelque chose de généralement associé à la féminité, elle est vaniteuse ou basique, mais si elle aime les jeux vidéo, le sport ou tout ce qui pourrait être considéré comme «masculin», elle le fait pour attirer l’attention ou pas assez comme une dame.

TikTok n’a pas inventé ce phénomène. Nous nous moquons des adolescentes depuis des années.

Pensez au genre de groupes, d’émissions de télévision, de films et de livres qui sont ridiculisés parce qu’ils sont ringards, surexcités ou stupides. Vous constaterez probablement que ces choses sont populaires parmi les adolescentes.

« Pour beaucoup de gens, le fait que les adolescentes aiment quelque chose – que ce soit Taylor Swift, One Direction ou » Twilight « – est une raison de l’écarter complètement », a déclaré l’auteur et blogueur de YA Kerry Winfrey.

Les jeunes femmes sont un marché puissant et ont le pouvoir de généraliser des artistes, des tendances ou des produits obscurs, mais une fois qu’elles le font, cela leur revient à la figure.

Les hommes sont aussi tellement habitués à rabaisser les femmes et leurs intérêts qu’ils sont même frustrés lorsqu’une femme aime la même chose qu’eux. (Oui, je vous parle fan de Drake de ma classe de lycée.)

Peut-être, pourriez-vous argumenter, que c’est parce que ces passions sont inconstantes ou pas assez intellectuelles? Mais qu’en est-il de l’époque où un journaliste s’est moqué d’un orateur de 17 ans lors d’un rassemblement d’Elizabeth Warren pour avoir utilisé les mots «comme» et «euh». Parce que les femmes ne peuvent pas avoir de tiques vocales? Parce que les hommes ne parlent pas exactement de la même manière?

Ou quand le membre du Congrès du Texas, Ted Yoho, s’est moqué de la députée Alexandria Ocasio-Cortez et l’a traitée de «salope». Parce que les femmes ne peuvent pas être passionnées par la politique sans être ridiculisées pour leur exigence.

Il y a des milliers de réponses sur les raisons pour lesquelles les hommes font cela et pourtant aucune raison justifiable, mais tout peut probablement être réduit à une seule chose: la misogynie.

Nous avons été tellement conditionnés à rabaisser les femmes que même l’idée même qu’elles se consacrent à quelque chose rend cette chose synonyme de ridicule.

Et si ce type de moquerie est le plus souvent ciblé sur les adolescentes, il suit encore beaucoup d’entre nous à l’âge adulte.

Un autre TikToker, Tinx, a répondu à la vidéo de Sasha avec son histoire sur la façon dont les gens sur l’application se moquaient d’elle pour avoir exprimé son enthousiasme à propos d’un colis qu’elle avait reçu.

Elle avait réalisé une vidéo plus tôt dans la semaine parlant du package de relations publiques de Kim Kardashian pour son parfum qui comprenait un cœur en chocolat. Lorsqu’elle a posté en se demandant si le chocolat avait bon goût, l’équipe de parfumerie KKW a tendu la main pour lui envoyer le paquet afin qu’elle puisse l’essayer par elle-même, ce qu’elle a fait dans une vidéo de suivi.

Pourtant, lorsqu’elle a ouvert la boîte avec enthousiasme et essayé le chocolat et le parfum, ses commentaires ont été inondés de gens l’accusant d’être stupide ou pathétique pour son bonheur.

Dans son duo de la vidéo de Sasha, elle souligne que la joie féminine est quelque chose que les gens sont prompts à juger ou à essayer d’étouffer.

La vidéo avait-elle été celle d’un homme célébrant recevoir quelque chose d’un joueur de sport ou d’un musicien aurait-elle été ridiculisée? Est-ce que l’une des choses dont les femmes se moquent serait une blague si un homme était impliqué à la place? Quelque chose à méditer.

