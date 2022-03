Stranger Things montre de nouvelles images de sa quatrième saison

La série Netflix se déroulant dans les années 80 sur un groupe d’enfants confrontés à des forces surnaturelles dans leur petite ville est sur le point de revenir. » Choses étranges » présentera sa prochaine saison 27 maiet pour maintenir l’attente et l’excitation, Netflix vient de révéler une série d’images de la nouvelle saison, où l’on peut voir des personnages déjà connus, ainsi que les nouveaux dangereux que nous verrons cette saison.

L’histoire reprendra six mois après les derniers épisodes, le gang se séparant après que Byers et Eleven aient quitté Hawkins. Les protagonistes vont devoir se réunir à nouveau pour enquêter sur un nouveau mystère surnaturel, tout en faisant face aux difficultés du lycée.

Les 12 nouvelles images montrent aux fans différents moments qui seront sans aucun doute pleins d’action et d’émotion, où l’on peut également voir certains des nouveaux visages de la série. nous pouvons voir à Joseph Quinn jouant Eddie Munson, étant le chef du Hawkings High School Dungeons and Dragons Club. On voit aussi une photo d’Eddie avec Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) et Robin (maya faucon) dans le noir en regardant hors caméra quelque chose d’effrayant.

Nous avons également un premier aperçu du nouveau personnage joué par Edouard FrankArgyle, qui sera le nouvel ami de Jonathan Byer (charlie heaton). Dans les deux images d’Argyle on le voit en arrière-plan trop confus, sous-entendant que des événements inexpliqués continueront de se produire au sein de »Strangers Things ».

Dans une autre image, nous voyons le gang qui est resté à Hawkins en train d’explorer une maison abandonnée effrayante, que l’on peut voir dans la première bande-annonce de la saison. On voit aussi Joyce Byers (Winona ryder) et l’ancien journaliste paranoïaque Murray (Brett Gelman) debout dans la neige devant un avion écrasé.

Ces images donnent du crédit à la théorie des fans selon laquelle une partie de la saison impliquera la recherche du Hopper manquant (David Harbour), qui était présumé mort dans l’histoire, mais nous les avons vus pour la dernière fois dans une scène post-crédits à l’intérieur d’une prison russe.

»Strangers Things » a été créé par les frères dufferqui sont également producteurs exécutifs de la série, aux côtés de Shawn Levy, Dan Cohe, Iain Paterson et Curtis Gwin. La saison 4 de la série sera diffusée en exclusivité sur Netflix, avec la première partie le 27 mai et la deuxième partie le 1 Juillet de cette année.