Harry Potter : où voir la saga complète

Harry Potter était l’une des sagas les plus réussies basée sur les livres de JK Roulant où il raconte les aventures d’un enfant avec la magie. Le premier film est sorti en 1997 : Harry Potter et la pierre philosophale. Déjà en 2001, le premier film qui porte le même nom que le livre arriverait.

L’histoire est centrée sur le combat entre Harry Potter et le sorcier maléfique Lord Voldemort, qui a assassiné les parents de Harry dans sa quête pour conquérir le monde sorcier. Depuis la sortie du premier livre, il y a eu des milliers de fans à travers le monde.

Les livres étaient les livres les plus vendus de l’histoire et ont été traduits dans plus de 65 langues. Vous trouverez ci-dessous où vous pouvez regarder les films complets.

Où peut-on voir toutes les sagas Harry Potter ?

De la première à la dernière, les sagas sont disponibles sur HBO Max.

‘Harry Potter et la Pierre Philosophale’

Dans ce film Harry (Daniel Radcliffe) commence à savoir où il a d’abord vécu avec ses oncles maléfiques et son cousin. Dans cette première œuvre, les personnages principaux de la série sont connus, ainsi que de nombreux lieux où se déroulera l’action.

Les premiers moments d’Harry dans le monde de la magie sont racontés, ainsi que son premier combat avec Voldemort, qui dans sa recherche de l’immortalité veut obtenir le pouvoir de la pierre philosophale.

Distribution: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrone, Richard Harris, Maggie Smith.

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Harry Potter et la chambre secrète (Harry Potter et la Chambre des secrets) est sorti le 2 juillet 1998, et en espagnol en octobre 1999. Le livre explique la deuxième année de Harry à Poudlard. Un jour, un elfe nommé Dobby se rend chez Harry pour annoncer que Poudlard était en danger.

Plus tard son ami Ron, va le chercher dans une voiture volante et commence ainsi son cours à Poudlard au cours duquel il y a des messages sur les murs des couloirs de l’école qui avertissent que la Chambre des Secrets a été découverte, suivi d’une série d’attaques contre des étudiants qui n’en font pas partie aux familles au sang magique.

Dans le deuxième volet apparaît la figure de l’elfe de maison et des personnages pertinents pour le reste de la série, tels que Lucius Malefoy, Ginny Weasley et Arthur Weasley, aussi détailler plus passé de Voldemort.

Prison Harry Potter et Askaban

Cette fois la figure du détraqueur et les personnages de Remus Lupin et Sirius Black, qui au début du roman s’enfuit de la prison de Azkaban, en plus de raconter l’histoire des parents de Harry. C’est le seul livre de la série auquel Voldemort ne participe pas.

Bien que cela puisse avoir des conséquences, Harry souhaite le voir de la même manière qu’il apprend qu’il est son oncle. Le troisième volet est sur HBO Max.

Harry Potter et la coupe de feu

Cette fois, la quatrième année de Harry etn Poudlard et le mystère généré par l’entrée involontaire de son nom dans le Tournoi des Trois Sorciers, dans lequel il est contraint de rivaliser avec trois autres participants.

L’histoire détaille davantage le monde sorcier et se termine par la réapparition Voldemort. Avant la publication du livre, il y avait beaucoup d’incompréhension et d’anticipation de l’annonce par l’auteur de la mort d’un personnage.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter il doit combattre à la fois un Voldemort ressuscité et le reste du monde sorcier qui refuse de croire que cela soit vrai, à commencer par le ministère de la Magie. Ce noms Dolores Ombrage en tant que nouvelle directrice de Poudlard, et avec Luna Lovegood et Bellatrix Lestrange Ce sont les trois personnages les plus importants qui entrent dans cette histoire. D’un autre côté, une prophétie importante est racontée concernant Harry et Voldemort.

Harry Potter et le prince de sang mêlé

Dans le sixième film, Harry Il trouve un vieux manuel de potions plein de notes et de recommandations signées par un prince mystérieux. En parallèle, il aura des cours particuliers donnés par le directeur lui-même, Albus Dumbledore, qui lui révélera les secrets de Voldemort, afin de lui apprendre ce que sont les horcruxes.

A la fin du livre, le professeur Severus Rogue, dont la loyauté a été mise en doute tout au long de la série, tue Dumbledore. L’expression Snape tue Dumbledore (Rogue tue Dumbledore) était un phénomène Internet qui a généré toutes sortes de vidéos et de graphiques.

Harry Potter et les Reliques de la Mort

Ce dernier roman raconte les événements qui se poursuivent après la mort de Dumbledore, dans lequel Voldemort Son ascension au pouvoir se termine et il peut diriger le ministère de la Magie. Harry et ses amis décident de ne pas assister à leur dernière année à Poudlard, pour partir à la recherche des horcruxes restants.

Pendant ce temps, la guerre de Poudlard a lieu, entre l’Ordre du Phénix, les élèves et les professeurs de l’école, d’une part, et Voldemort et les Mangemorts, d’autre part.

Le roman se termine par un épilogue qui révèle la vie après la mort des personnages survivants 19 ans après le combat, montrant que chacun d’eux a réalisé sa vie.

