Le chanteur d’Imagine Dragons prépare son propre jeu vidéo

Dan Reynolds, chanteur du groupe de rock alternatif Imagine Dragons, a révélé ses plans de développement pour un nouveau jeu vidéo multijoueur sur PC, qu’il espère terminer cette année. Ceci après avoir discuté de sa propre passion pour les jeux vidéo lors d’une interview avec Level One.

L’interprète de chansons comme « It’s Time » ou « Demons » a indiqué qu’il travaillait sur ce nouveau projet depuis l’année dernière avec son frère et manager, Mac Reynolds. « Il est aussi comme mon meilleur ami et nous avons toujours parlé de faire un jeu vidéo », a déclaré Dan.

Alors j’ai finalement réussi à le convaincre et je lui ai dit : ‘Nous le ferons entre les cycles d’album.’

Reynolds avait prévu de faire une pause dans la musique depuis un certain temps maintenant. « J’ai toujours eu une idée en tête », a-t-il commenté à propos du projet, qu’il espère terminer dans les prochains mois. Dan Reynolds assure que le jeu sera disponible sur PC, avec un potentiel pour son arrivée sur consoles après son lancement.

Dan Reynolds précise qu’il s’agit clairement d’un projet indépendant. «Nous l’avons fait nous-mêmes, mon frère et moi, et j’ai une équipe incroyable que nous avons constituée. C’est la chose la plus drôle que j’aie jamais faite. Je fais toute une bande-son, je fais le chant, j’ai fait les croquis des personnages et ensuite nous avons ajouté de très bons artistes pour faire tout bien mieux que j’aurais pu le faire. commenté.

Dan Reynolds n’a pas encore révélé le titre de ce jeu, son thème principal ou sa date de sortie possible. La semaine dernière, Imagine Dragons vient de dévoiler le titre de son cinquième album studio, « Mercury: Act 1 », mettant en vedette la production de Rick Rubin et sera disponible à partir du 3 septembre.