Harry Potter est de retour ! HBO prépare une série reboot qui adaptera les 7 tomes

Une nouvelle surprenante vient d’Hollywood : Harry Potter sera de retour avec un redémarrage de toute son histoire comme on le voit dans la saga cinématographique. Connaître les détails !

© IMDbHarry Potter est de retour ! HBO prépare une série reboot qui adaptera les 7 tomes.

La chaîne HBO Il a eu une journée plus que mobilisatrice, puisque dans les dernières heures il a été confirmé qu’ils travaillaient sur un nouveau projet de Game of Thronesmais maintenant, ils viennent d’annoncer des plans pour une autre des franchises phares de Warner Bros. Il est confirmé que le producteur prépare une série de redémarrage de Harry Potter qui portera à nouveau à l’écran les 7 livres de JK Rowling.

De 2001 à 2011, la société de production a réalisé l’une des sagas cinématographiques les plus importantes du 21e siècle, récoltant plus de 7 milliards de dollars dans ses huit films. Pendant ce temps, les fans ont adoré certains de ses acteurs, tels que le trio principal Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Vont-ils s’habituer aux nouveaux artistes ?

+HBO travaille sur un redémarrage de Harry Potter

Selon le récent rapport de Bloombergla société mère de HBO, Warner Bros., est sur le point de conclure un accord pour une nouvelle série télévisée basée sur la saga littéraire Harry Potter de JK Rowling. Pendant longtemps, il y a eu des rumeurs sur la possibilité d’un redémarrage, mais l’annonce officielle du producteur se rapproche.

la production est d’environ une série qui comptera 7 saisons au total et chacun de ses épisodes adaptera un livre différent. Il a également été révélé que l’auteur JK Rowling aura un intérêt dans le projet, mais pas en tant que showrunner ou scénariste, elle serait consultante pour s’assurer de la fidélité des scripts au matériel original.

Le changement de direction de Warner Bros. Discovery a entraîné le redémarrage de certains de ses produits les plus importants, tels que DC Comics, et c’est ainsi qu’une nouvelle adaptation de Le Seigneur des Anneaux. Maintenant le tour est venu Harry Potter pour étendre la marque en dehors de ses films à succès.

