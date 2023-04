Sand Land : Nouvelle bande-annonce et casting du film d’animation sortis

Il a déjà été annoncé lors de l’événement Jump Festa de cette année que Bandai Filmworks Inc. et Shueisha Inc. travaillent sur une adaptation animée de terre de sable travail. Ceci est une courte histoire de Dragon Ball-Créateur Akira Toriyama, qui joue maintenant dans une nouvelle bande-annonce.

Sand Land dans la nouvelle bande-annonce

Dans lequel nouvelle bande-annonce nous voyons des extraits directs de l’anime. La bande-annonce parle d’un puissant démon maléfique qui se réveille cet été. La suite est belzébuth de le voir déclarer fièrement qu’il veille tard et ne se brosse pas les dents :

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Il a également été annoncé que acteurs de la voix prêteront leur voix dans le film. Le casting suivant sera entendu :

belzébuth : Mutsumi Tamura

: Mutsumi Tamura Shérif Rao : Kazuhiro Yamaji

: Kazuhiro Yamaji Voleur : Cho

: Cho général Sont : Satoshi Tsuruoka

: Satoshi Tsuruoka général Zau: Nobuo Tobita

Toshihisa Yokoshima est directeur (Tales of Crestoria: Le réveil du péché) et est soutenu par Hiroshi Koujina (« Grenadier ») les soutiens. Yoshikazu Iwanami est responsable du son, Yugo Kanno (L’aventure bizarre de JoJo : Stardust Crusaders) hors de. Le scénario sera écrit par Hayashi Mori (« Conduire à la maison ») écrit.

Quand peut-on voir le film ? Le film va le 18 août 2023 à voir dans les cinémas japonais. On ne sait pas encore quand le film sortira.

Pourquoi est-ce? Dans un futur lointain, il Guerre détruit la terre entière, ne laissant que des terres arides. Le approvisionnement en eau est contrôlé par un roi cupide.

À la recherche d’un lac perdu depuis longtemps demande Shérif Rao le roi démon pour obtenir de l’aide, mais ne reçoit que de son fils de Belzébuth Soutien. Avec Voleur le trio improbable part en quête et doit faire face à l’armée du roi.