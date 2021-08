Simone Biles fête son premier anniversaire avec son petit ami dans une publication Instagram amusante

Simone Biles a utilisé une publication ludique sur Instagram pour célébrer un an de sortie avec son petit ami, Jonathan Owens. La gymnaste superstar et la sécurité des Texans de Houston ont enfilé des tenues coordonnées dans une photo que Biles a partagée vendredi.

« Oups, j’ai oublié de vous dire que nous sortons ensemble depuis plus d’un an », a plaisanté Biles dans la légende. « Tellement heureux depuis 1 an de la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée : MOI. »

Son message taquin accompagnait d’adorables photos de couple avec des hauts orange assortis, des jeans déchirés et légèrement délavés et des baskets blanches.

« Le temps passe vite quand vous vous amusez », a répondu Owens dans les commentaires. « A beaucoup d’autres avec toi bébé. » Owens a également republié la publication originale de Biles dans ses histoires Instagram, ajoutant la légende « Mon cœur ».

Elle a également obtenu le soutien des médias sociaux de sa collègue gymnaste olympique Suni Lee. « Le plus mignon !! » a écrit le médaillé d’or.

Biles, 24 ans, a rencontré Owens au début de la pandémie, et leur relation s’est renforcée grâce à sa sœur Adria, qui a invité Owens à une réunion de famille où ils ont appris à se connaître.

« Je l’ai vu, et je me suis dit : ‘Oh, il est plutôt mignon’, alors j’ai dit bonjour… et puis j’ai vu qu’il était dans la région de Houston, alors on a commencé à discuter un peu, puis on est allé à sortir une semaine ou deux plus tard », a déclaré Biles au magazine Wall Street Journal.

Le couple a été ouvert sur leur relation, Biles publiant souvent de jolies photos sur Instagram et lui souhaitant même un joyeux 26e anniversaire des Jeux olympiques de Tokyo fin juillet.

« ici au Japon, c’est déjà l’anniversaire de ma personne préférée », a-t-elle écrit. « Je t’aime tellement. J’ai hâte de te célébrer quand je rentre à la maison ! merci de m’avoir gardé sain d’esprit pendant les moments les plus fous. une oreille à vider aussi, quelqu’un avec qui partager des moments amusants et tirer le meilleur parti des souvenirs, je ne sais pas comment J’ai eu tellement de chance et ce que je ferais sans toi ! Mais j’espère que tu passeras la meilleure journée de ta vie. Pas trop de plaisir sans moi, hahaha. »

Owens a à son tour soutenu Biles sur les réseaux sociaux, en particulier après avoir fait la une des journaux pour s’être retirée de plusieurs événements aux Jeux olympiques, invoquant des problèmes de santé mentale.

« Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé », a écrit Owens sur Instagram. « Ta force et ton courage sont inégalés et tu m’inspires de plus en plus tous les jours SB Tu es toujours mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et de revoir ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé. »

