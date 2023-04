Combien de chapitres l’anime a-t-il Mon histoire d’amour avec Yamada-kun au niveau 999

Animé

L’anime my Love Story with Yamada-kun au Lv999 est arrivé et le public se demande combien de chapitres ce sera. Tous les détails ci-dessous.

© IMDbCombien de chapitres l’anime a-t-il Mon histoire d’amour avec Yamada-kun au niveau 999.

Le quatrième mois de l’année a bien commencé pour les fans d’anime, comme l’une des séries les plus attendues depuis son annonce. On parle de Mon histoire d’amour avec Yamada-kun au niveau 999qui a fait sa première le 1er avril sur le service de streaming Crunchyroll et a gagné en pertinence sur les réseaux sociaux ces derniers jours en raison des éloges des téléspectateurs. Combien de chapitres seront vus ?

« Récemment larguée par son petit ami, Akane est déterminée à arrêter de jouer au jeu MMORPG auquel elle jouait avec son petit ami, mais ensuite elle rencontre Yamada dans le même jeu. Yamada est une sorte de joueur légendaire, mais il ne pense qu’au jeu. Alors que les sentiments d’Akana pour Yamada grandissent, Yamada peut-il simplement se concentrer sur le jeu comme toujours ?indique son synopsis officiel.

+ Combien de chapitres My Love Story avec Yamada-kun au niveau 999 aura-t-il

Cette adaptation du manga japonais écrit et illustré par Mashiro a été annoncée en septembre dernier lors de l’événement Aniplex Online Fest 2022. La production de Madhouse a révélé son réalisateur, Morio Asaka, ainsi que le scénariste principal, Yasuhiro Nakanishi. Les détails ont commencé à arriver au fil des mois et finalement il a été confirmé que Mon histoire d’amour avec Yamada-kun au niveau 999 aura 13 épisodes.

Ce montant évoqué fait référence à une première saison, alors qu’un éventuel renouvellement est attendu. Le chapitre qui a créé le programme était intitulé « C’est pourquoi je ne supporte pas les joueurs de jeux vidéo ! » avec l’aperçu suivant : « Déprimée après que son petit ami l’ait larguée, Akane saute ses cours et entre dans le jeu vidéo qui l’a larguée par colère, et trouve une idée pour faire regretter à son petit ami de l’avoir larguée. ».

Cette histoire a acquis une grande popularité à ses débuts, car lors du Next Manga Award 2020, elle s’est classée 9e dans la catégorie manga Web. Il a également été nominé pour différents prix importants et les listes ont positionné la création de Mashiro comme l’un des favoris. En 2022, il a remporté le grand prix du Tsutaya Comic Award après s’être vendu à plus d’un million d’exemplaires, et l’anime devrait recevoir un accueil similaire.

