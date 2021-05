Thriller inspiré de ‘Phantom of the Opera’ est en développement

Anthony McCarten, scénariste reconnu pour son travail sur des films tels que « Bohemian Rhapsody » et « The Theory of Everything », développe actuellement une nouvelle version de l’un des grands classiques de la littérature universelle: « Le Fantome de L’opera » (The Fantôme de l’opéra) de Gaston Leroux, selon un rapport de Deadline.

Comme « Dracula » ou « Frankenstein », l’histoire de « Le fantôme de l’opéra » est mondialement acclamée grâce à diverses performances au cinéma et à la télévision, bien que son incarnation la plus connue passe par le théâtre grâce au producteur Andrew Llowd Webber, qui a tourné cette histoire dans une émission musicale à succès.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mark Ruffalo rejoint Emma Stone dans « Poor Things »

Le rapport souligne que cette nouvelle version de l’œuvre de Leroux serait dans la même veine que « Black Swan » ou « Misery », se situant dans la scène musicale contemporaine de Londres, s’éloignant du romantisme caractéristique des performances précédentes pour créer une histoire. de suspense et d’horreur, élément clé du récit du roman.

« L’idée de base qui m’a séduit était l’opportunité de retirer les toiles d’araignée d’un conte vieux de 110 ans et de le ramener à ses racines dans le suspense et l’horreur », a déclaré McCarten à propos de son projet. « Ce sera une version contemporaine de l’histoire, intégrant des thèmes contemporains, et ma nouvelle bande originale mettra en vedette certains des meilleurs talents d’enregistrement. »

McCarten dit que la bande originale du film présente des artistes lauréats d’un Grammy, réinventant l’histoire de Leroux pour les nouvelles générations en la retirant de certains pièges narratifs de la période de la romance gothique.

Notre fantôme n’offre de cours de chant à personne et il n’y a pas de chauffeur de gondole dans un masque.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Henry Cavill jouera dans le nouveau redémarrage de «Highlander»

En 1925, Universal Pictures a sorti « The Phantom Of The Opera », une adaptation du roman plus proche de ses racines comme une histoire d’horreur avec Lon Chaney jouant son personnage principal, officieusement considéré comme faisant partie des « Monstres Universels ».

Ce serait après les débuts de la comédie musicale de Broadway en 1988 que le grand public a commencé à associer l’histoire à ses éléments romantiques. Ce serait en 1989, sous la direction de Dwght H. Little, que Robert Englund, acteur plébiscité pour son rôle de Freddy Krueger, incarnerait le personnage dans un film plus proche de l’horreur.