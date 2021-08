Harry Potter comme vous ne l’avez jamais vu : Daniel Radcliffe danse Tom Holland

Daniel Radcliffe est devenu célèbre avec le rôle emblématique de Harry Potter et il est impossible d’arrêter de le relier au personnage. C’est pourquoi il a été surpris cette semaine lorsqu’il est apparu dans sa série Les Travailleurs Miracles : Oregon Trail avec une performance qui n’avait rien à voir avec le jeune sorcier. L’acteur de 31 ans brille dans la série et dans le dernier épisode il a fait une scène musicale déguisé en femme. Style Tom Holland avec Umbrella ! Épingle de sûreté.

L’épisode de ce mardi s’appelait Que se passe-t-il à Branchwater et correspondait à la troisième saison du programme à succès diffusé SCT qui compte également des personnalités importantes telles que Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan, Jon Bass, Karan Soni, Sasha Compère et Lolly Adefope. La première avait une séquence qui se démarquait des autres car elle trouvait Radcliffe dansant dans une tenue féminine..

Harry Potter comme vous ne l’avez jamais vu : Daniel Radcliffe habillé comme Tom Holland







Le personnage de l’acteur de renom est le révérend Brun d’Ézéchiel, qui a suivi le conseil qu’il devrait se détendre et a décidé de boire de l’huile de serpent. Après l’ingestion, il a commencé à agir étrangement au point de portez une veste féminine, peignez vos yeux et vos ongles et portez un collier de plumes pour un numéro de danse tout simplement spectaculaire.

Les co-showrunners Daniel Mirk et Robert Padnick ont ​​parlé avec EW de la décision de faire la séquence et ont souligné la prédisposition de l’artiste : « Ce n’était pas du tout nécessaire de le convaincre. Daniel était enthousiasmé par l’idée de la séquence de danse dès que nous lui avons présenté. Il a développé la danse avec un chorégraphe et l’a pratiquée intensivement à son rythme, et évidemment son travail acharné a payé parce que la routine est incroyable « .

La scène a été une grande surprise surtout pour les fans de Harry Potter, qui se sont retrouvés avec l’image du jeune sorcier. Certains l’ont même comparé à la présentation d’Umbrella par Tom Holland en 2017 à Lyp-Sync Battle. À cette époque, l’acteur de Spider-Man était également une tendance pour sa performance étonnante.