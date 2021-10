Venom 3 est sur le point d’être une réalité après les paroles de Tom Hardy

Venom : qu’il y ait Carnage Il a été créé il y a deux semaines et continue de faire parler les gens. Le film avec Tom Hardy était le deuxième symbiote solo de merveille et est venu avec d’excellentes nouvelles pour les fans de bandes dessinées et les personnages de Homme araignée en particulier. Or, dans une récente interview, l’acteur britannique a évoqué l’avenir de la saga.

En dialogue avec Sensation, Robuste a été interrogé sur la possibilité de faire un nouveau film de Venin et ne l’a pas exclu. En fait, vos réponses ont laissé entendre que la production est déjà en cours et que vous pourriez obtenir le feu vert de Photos Sony Dans un futur pas si lointain. De quoi ça dépend? Du box-office mondial d’un long métrage qui a déjà rapporté près de 200 millions de dollars dans le monde.

« Ces films viennent généralement dans un pack de trois en tant que franchise. », assuré Tom Hardy, qui ont également déclaré avoir des idées sur ce que pourrait être un tiers du monde symbiote. « Ils dépendent tous du succès du premier pour voir si le suivant va se faire, non ? Je pense donc que la chose importante pour tous ceux qui y sont impliqués est que dès le début, pensez aux trois films comme un seul, comme s’il s’agissait d’un arbre isolé et indépendant « , a affirmé l’acteur.

D’autre part, Robuste Il a évoqué la possibilité que le personnage doive étendre l’univers. « Il doit y avoir une progression et un développement et rechercher des options latérales qui en découlent, car vous essayez toujours de récolter gros et de faire pousser quelque chose », a-t-il souligné. C’est quelque chose que ceux qui ont vu Qu’il y ait Carnage ils sont très clairs, notamment grâce à la scène post-crédit prometteuse.

Un nouvel aperçu de No Way Home arrive

Au Univers cinématographique Marvel (MCU) il lui reste encore deux premières. Ce sera d’abord au tour de Éternels, en un peu plus de deux semaines, et en décembre un tiers des Homme araignée avec Tom Holland en tant que protagoniste de ce qui pourrait être son dernier film en tant que Pierre Parker. Alors que les fans essaient de penser à autre chose, des rumeurs disent qu’une nouvelle bande-annonce du film est à venir.

La première bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est sorti le 23 août et a dépassé les 355,5 millions de vues dès son premier jour sur Internet, établissant un nouveau record. Maintenant, le journaliste spécialisé, Daniel Richtman a glissé que la deuxième avancée verrait le jour fin octobre. Bien que rien ne soit confirmé, le journaliste a eu le scoop sur l’avant-première vue en août et échoue rarement avec ses informations.

